Loodusmuuseumi näitusel saab enne metsa minemist endale seened selgeks teha

Seenenäitus on igal aastal vaieldamatult loodusmuuseumi üks oodatumaid sündmusi, mis meelitab kohale nii algajad seenesõbrad kui ka kogenud korilased. Kuna tihnikus käies tasub korvi pista vaid neid seeni, mida tunned, on väljapanekul ka õpetlik funktsioon.

"Just üleeile käisin metsas ja nägin nii palju seeni, mida ma ei tunne. Otsustasin, et õige aeg oleks selgeks teha," seenehuviline Vera.

Kuigi näitust peetakse juba 61. korda, leidub igal aastal ka esmakülastajaid.

"Olen väga mitu korda seenel käinud," ütles Ott.

"Seenel käin igal aastal, aga näitusele ei ole jõudnud, sest tavaliselt näitus saab enne otsa, kui mina jõuan selle avastada," rääkis Tiia.

Ja tõepoolest, loodusmuuseumis kestab seenepalavik vaid kümme päeva ehk 17. septembrini.

Muuseumi direktori Heidi Jõksi sõnul on tänavu aga erakordselt hea seeneaasta, mistõttu tasub pärast näitusel käimist sammud metsa poole seada. Tühjade kätega ei lahku sealt tõenäoliselt keegi.

"Väga hea puravikuaasta on. Selle aasta seen on harilik kivipuravik ja seda on metsas lademetes. Kes siiani ei ole seda hõrgutavat seent veel metsast leidnud, siis see aasta on õige hetk minna otsima," rääkis Jõks.

Tasub olla aga tähelepanelik, sest seenerohkes metsas leidub sel aastal ka tavapärasest rohkem surmavalt mürgiseid seeni.

"Näiteks valge kärbseseen ja roheline kärbseseen. Nii et inimesed, kes kipuvad ikkagi veel natuke segamini ajama neid seeni, siis praegu on kindlasti õige hetk tulla loodusmuuseumisse, üle vaadata ja meelde tuletada, millised need seened ikkagi on," selgitas Jõks.

Oma seenemetsa eestlane küll ei avalda, kuid olgu vihjeks öeldud, et suurima saagiga tullakse tänavu metsast välja just Lõuna-Eestis ehk Võrumaal, Valgamaal ja Põlvamaal, aga ka Põhja-Eestis Lahemaal.