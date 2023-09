Itaalia lükkab edasi piirkondliku keelu vanadele diiselsõidukitele

Piemonte regioon süüdistab Euroopa Liidu survet Itaalia kavas kehtestada alates 15. septembrist Torinos ja enam kui 70 muus omavalitsuses niinimetatud Euro 5 standardile vastavatele sõidukitele päevased piirangud.

Keskkonna- ja energiaminister Gilberto Pichetto Fratin teatas, et piirangud lükatakse 1. oktoobrile 2024 ja mõjutatud piirkondade arv väheneb.

"Valitsus on sekkunud, et vältida perede ja ettevõtete sotsiaalset ja majanduskriisi," ütles minister, kes nõudis samas siiski, et Euroopa Liidu ees võetud kohustused reostuse vähendamisel täidetakse.