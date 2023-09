Ukraina õhutõrje hävitas 16 Vene Shahedi drooni 20-st

Oluline 8. septembril kell 8.37:

- Ukraina alustas vilja eksporti läbi Horvaatia sadamate;

- Venemaa saatis Lõuna-Ukraina poole teele taas Shahed droonid;

- Ukraina valmistub talviseks elektrivõrgu kaitseks Vene rünnakute vastu;

- USA teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale - ukrainlastele antakse HIMARSi moona, demineerimistehnikat ja 105mm kaliibriga mürske;

- Venemaal algasid reedel kohalikud valimised, mida viiakse ebaseaduslikult läbi ka okupeeritud Ukraina aladel;

- ISW: Ukraina väed jätkavad Vene kaitsest läbi murdmist;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit, 23 tanki ja 31 suurtükisüsteemi.

Ukraina õhutõrje hävitas 16 Shahedi drooni 20-st

Vene väed saatsid öösel Ukraina poole 20 Shahedi 131/136 ründedrooni, millest 16 tulistas Ukraina õhutõrje alla.

Ukraina alustas vilja eksporti läbi Horvaatia sadamate

Alates Venemaa taandumist Musta mere viljaleppest on Ukraina asunud otsima oma vilja ekspordiks alternatiivseid tarneviise. Üheks selleks vilja eksportimise uueks suunaks on ostunud hiljuti Horvaatia, teatas Ukraina majandusminister Julia Svõrõdenko Kolme mere algatuse tippkohtumisel Rumeenia pealinnas Bukarestis. Svõrõdenko sõnul laiendatakse alternatiivseid transpordikoridore vilja ekspordiks. Minister samas ei öelnud kui palju on Ukraina saatnud vilja maailmaturule läbi Horvaatia sadamate, vahendas CNN.

Venemaa saatis Lõuna-Ukraina poole teele taas Shahed droonid

Ukraina õhuväe teatel saatsid Vene väed Lõuna-Ukraina poole teele Shahed droonid. Droonid saadeti õhku Krimmi poolsaarelt ja Kubani piirkonnast Lõuna-Venemaal.

Venemaa on alates Musta mere viljaleppest lahkumist rünnanud korduvalt Ukraina sadamaid ja viljahoidlaid Lõuna-Ukrainas.

Ukraina valmistub talviseks elektrivõrgu kaitseks Vene rünnakute vastu

Ukraina relvajõud teevad ettevalmistusi talviseks Ukraina õhuruumi kaitseks, et tõrjuda Vene vägede rünnakud riigi elektritaristule. Selle puhul on võtmetähtsusega Gepard õhutõrjekahurid ning suurekaliibrilised kuulipildujad nagu USA päritolu Browning M2, vahendas Reuters. Eelmisel talvel sai pea pool Ukraina elektritaristust Vene rünnakute tõttu kahjustada.

USA teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium teatas neljapäeval uuest 600 miljoni dollari suurusest relvaabi paketist Ukrainale. Abipaketi raames antakse Ukrainale tehnikat oma õhutõrjevõimekuse töös hoidmiseks, täiendavaid HIMARSi rakette, 105mm kaliibriga suurtükimoona, demineerimistehnikat, elektroonilise sõjapidamise vahendeid ning tehnikat selle tõrjumiseks.

Venemaal algasid reedel kohalikud valimised

Vene Föderatsioonis algasid reedel mitmes regioonis kohalikud valimised. Valimisperiood lõppeb pühapäeval, vahendas Interfax.

Vene okupatsioonivõimud korraldavad valimisi ka okupeeritud Ukraina aladel. Briti kaitseministeerium hindas hiljuti oma sõjaarengute ülevaates, et selle eesmärgiks on okupeeritud alade kinnistamine Venemaa külge. Valimisi Venemaale ei peeta ei vabadeks ega õiglasteks.

ISW: Ukraina väed jätkavad Vene kaitsest läbi murdmist

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hommikuse rindeülevaate kohaselt jätkavad Ukraina üksused pealetungi Bahmuti lähistel ning Zaporižžja oblasti lääneosas, saavutades edu mõlemal rindelõigul.

Geolokeeritud videomaterjali kohaselt on Ukraina väed jõudnud Bahmuti lähistel Kliššiivkast veidi loode poole. Ukraina peastaabi teatel on Ukraina väed edukalt edenenud Bahmutist lõuna suunal ja samuti Zaporižžja oblasti rindelõigul Robotõne ja Verbove kandis. Ukraina sõdureid on geolokeeritud videomaterjali kohaselt näha olnud ka Verbovest loodes.

Geolocated footage published on September 7 indicates that #Ukrainian forces have made further advances northwest of #Verbove (18km southwest of Orikhiv) in western #Zaporizhia Oblast. https://t.co/99HuhzewnX https://t.co/LKERHGUdfi pic.twitter.com/s0iRPxxOdd — ISW (@TheStudyofWar) September 8, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit ja 31 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 267540 (võrdlus eelmise päevaga + 640);

- tankid 4529 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 8726 (+23);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5753 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 754 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 507 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4570 (+29);

- tiibraketid 1455 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8264 (+47);

- laevad / paadid 19 (+0);

- eritehnika 860 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.