USA luurejuht: Ukraina võib aasta lõpuks Vene kaitseliinidest läbi murda

USA sõjaluureagentuuri DIA analüüsiosakonna juht Trent Maul ütles ajakirjale The Economist, et ukrainlastel on reaalne võimalus murda läbi kõikide Vene kaitseliinide aasta lõpuks. Maul tunnistas, et nii USA kui ka Ukraina alahindasid Vene kaitserajatisi.

Briti ajakiri The Economist tegi hiljuti intervjuu Ameerika Ühendriikide sõjaluureagentuuri (Defence Intelligence Agency - DIA) analüüsiosakonna juhi Trent Mauliga. DIA eesmärgiks on muuhulgas hinnata USA vastaste sõjalisi võimeid.

Trent Maul ütles intervjuus, et USA ei suutnud õigesti hinnata afgaanide võitlustahet ja seetõttu ei näinud nad ette riigi kiiret langemist Talibani võitlejate kätte. Afganistani õppetunni ja varasema Iraagi armee suutmatuse tõttu võidelda ISIS-e vastu korrigeeriti end aga Ukraina puhul üle ning eeldati, et ukrainlased saavad Vene invasiooni alguses venelastelt lüüa.

Trent Maul ütles, et DIA jälgib nüüd suure huviga, kas Vene väed suudavad tagada oma vägedele rindel piisavalt suurtükimoona ja hoida juhtimisstruktuurid töös käsuliini madalamatel astmetel. Maul tunnistas, et nii ameeriklased kui ka ukrainlased alahindasid Vene kaitserajatiste sügavust ning kui raske on nendest soomusväega läbi murda.

Kuigi Ukraina kindralid on öelnud The Economistile, et Vene vägede jõupingutusest 80 protsenti kulus esimese ja teise kaitseliini rajamiseks, siis hoiatas Trent Maul, et enamus Vene reservvägesid püsib kolmanda kaitseliini juures.

Maul kommenteeris ka USA meedias ilmunud anonüümsete USA valitsusametnike kommentaare, milles on kritiseeritud ukrainlaste taktikaid. Muuhulgas on kritiseeritud Ukraina väejuhatuse otsust saata kogenud üksused Bahmuti rindele ja värsked üksused lõunarindele. Mauli sõnul on veel lahtine, et kas ukrainlased oleks võinud mingisuguste teiste taktikatega kiiremini edeneda. Samas rõhutas ta, et Ukraina jaoks on oluline suurtükimoona saadavus ja ilmastik.

Ühe Bideni administratsiooni valitsusametniku sõnul on Ukrainale võitlusvõimet veel kuueks kuni seitsmeks nädalaks enne vastupealetungi kulmineerumist. Eri allikad on eri meelel, et kui kaugele võivad ukrainlased selle ajaga jõuda.

Trent Maul samas ütles, et Ukraina vägede hiljutised edusammud on märkimisväärsed ning on reaalne võimalus (realistic possibility), et Ukraina väed suudavad murda läbi ka teiste Vene kaitseliinide aasta lõpuks. Samas muudab selle keeruliseks suurtükimoona piiratus ja halvenev ilm. The Economist tõi esile, et realistic possibility tähendab luurehinnangutes 40-50 protsenti tõenäosust.

Maul ütles samas intervjuus, et kui sama vestlus oleks toimunud kaks nädalat tagasi, siis ta oleks märgatavalt pessimistlikum. Ukraina väed on sestsaadik Mauli sõnul märkimisväärselt edenenud.

Vene kaitseliinide tugevust kommenteeris ka Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW), kes hoiatas, et piiratud saadaoleva info peale on raske teha kaugeleulatuvaid järeldusi. ISW viitas siin nii Ukraina allikatele kui ka DIA analüütiku intervjuule ajakirjas The Economist. Ukraina allikad on väitnud, et Vene vägede kolmas kaitseliin koosneb peamiselt juhtimispunktidest ja ladudest ja on suuresti rohkem põhja pool asuvate vägede logistiliseks toetuseks.