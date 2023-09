Coop Pank: nõudmiseni hoiuste intresse tõstaks klientide suurem nõudlikkus

Kui näiteks Skandinaavia pankades on arvelduskontol olevalt rahalt võimalik teenida intressi, siis Eestis see praktika levinud ei ole. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul aitaks nõudmiseni hoiuste intresse paremaks teha suurem konkurents ja klientide nõudlikkus.

"Kliendid on väga passiivsed, ei reageeri ja ei vaheta panka," rääkis ETV hommikusaates "Terevisioon" Coop Panga finantsjuht ja juhatuse liige Paavo Truu.

Coop Pank maksab erakliendile arvel seisva raha eest praegu ühe protsendi intresse.

Samas Eesti suurim pank Swedbank seda ei tee. Tema lähim konkurent SEB ka mitte, kuid on lubanud lähiajal nõudmiseni hoiuste eest siiski maksma hakata.

Eesti Pank juhtis sel nädalal tähelepanu, et Eesti kommertspankade rekordilised kasumid ei tulene mitte niivõrd suurest intressitulust, kui madalast intressikulust, mis avaldub eriti seetõttu, et valdav osa klientide rahast seisab nõudmiseni hoiustel.

"Klient saab sundida teenuse pakkujat oma teenust parandama," ütles Truu. "Kui klient pole nõudlik, siis teenus paremaks ei lähe."

Swedbank arvelduskontole intressi ei paku. Swedbanki juhatuse liige Tarmo Ulla rääkis vastuseks saatejuhi küsimusele panga pakutavast eraldi teenusest, kus Swedbank intressi pakub.

Näeme endiselt hoiuste kasvu, ütles Ulla.

Aastase hoiuse intressistandard on Eestis nüüd ligikaudu 4,25 protsenti.

"Inflatsioon on nüüd lõpuks samas punktis, varem oli see pidevalt kõrgem," tõdes Truu. "Alles aasta tagasi tekkis rahale hind, enne seda Euroopa Keskpank tüüris asja nii, et intressid olid negatiivsed ja see oli muidugi jabur olukord. Muutusele on Eesti kommertspangad väga kiiresti reageerinud."

Loomulikult võiks nõudmiseni hoiustele pakutav intress ka kõrgem olla, aga seda näitab aeg, millal nii läheb, ütles Ulla.

"Kui inflatsioon jääb üles, siis Euroopa Keskpank veel jätkuvalt kergitab intressimäärasid, siis tõusevad ilmselt jätkuvalt ka hoiuste intressid," lisas Ulla.