Peaminister Kaja Kallase kinnitusel soovib Eesti, et piiririigid kehtestaks Venemaale ühise kaubandusembargo.

Kallas tõdes, et läbirääkimistel pole seni edu saavutatud, kusjuures võtmeriik on tema sõnul Soome. Jätkab Madis Hindre.