Apple'i aktsia langes Hiina valitsuskeelu uudise peale

USA tehnoloogiaettevõtte Apple'i aktsiad langesid neljapäeval 2,9 protsenti peale Hiina valitsuse otsust piirata Apple telefonide kasutamist osade valitsustöötajate seas.

Mitmed Wall Streeti analüütikud ütlesid Reutersile, et Hiina valitsuse piirangud näitavad, kuidas isegi ettevõte, kel on Hiina Rahvavabariigiga head suhted ning suur turuosa, ei jää puutumata Hiina ja USA pingete kasvust. Washington on asunud viimastel aastatel piirama Hiina ligipääsu kiibitööstuse võtmetehnoloogiale. Samal ajal Peking loodab vähendada oma sõltuvust USA tehnoloogiast.

Hiina ettevõte Huawei esitles eelmisel nädalal oma uut Mate 60 Pro nutitelefoni, mis kasutab uut Hiina kõrgtehnoloogilist kiipi ettevõttelt SMIC. See näitab hiinlaste läbimurret hoolimata USA sanktsioonidest. USA kaubandusministeerium teatas neljapäeval, et püüab selle uue kiibi sisu kohta täpsemat infot saada, kuna see võib rikkuda USA sanktsioone.

USA vabariiklasest senaator Mike Gallagher ütles, et Hiina Kommunistliku Partei käitumine telekommunikatsiooni sektoris on väga tavapärane – lääneriikide ettevõtted surutakse aeglaselt turult välja ja Hiina valitsuse toetatud ettevõtted tulevad nende asemele. Demokraadist senaator Mark Warner arvas sarnaselt, et Hiina majanduse jahenedes on selliseid agressiivseid samme veel oodata.