VHK direktoriks soovis saada kolm inimest

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles ERR-ile, et kahe kandidaadiga vestleb komisjon järgmisel nädalal.

"Avalikkusele on võimalik uue direktori nime tutvustada alles siis, kui värbamisprotsess on lõppenud ning linnavalitsus on uue direktori ametisse kinnitanud," lisas ta.

Rundu sõnul ei ole praegu teada, millal täpselt see toimuda võiks ning see sõltub ka vestlusvooru tulemustest.

Ta lisas, et VHK direktori kohale otsitakse inimest, kes hoolib õpilastest, on valmis panustama kooli arengusse, jagab kooli kogukonnaga samu väärtusi, on vastutustundlik, hea koostöövõimega ning kellel on selge tulevikuvisioon väga spetsiifilise profiiliga kooli osas.

VHK senine juht Kersti Nigesen lahkub ametist septembri lõpus. Ta on kooli juhtinud alates 1990. aastast, mil see loodi.

Uus direktor peaks ametisse astuma oktoobri alguses.