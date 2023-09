WSJ: Haley üritab DeSantise asemel saada Trumpi suurimaks rivaaliks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA endine president Donald Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Viimasel ajal on populaarsust suurendanud Lõuna-Carolina osariigi endine kuberner Nikki Haley, kes üritab nüüd Florida kuberneri Ron DeSantise asemel saada Trumpi suurimaks rivaaliks.

Augusti lõpus pidasid vabariiklaste partei presidendikandidaadid esimese teledebati. Pärast seda on Haley oma toetust suurendanud. The Wall Street Journali küsitlus näitab, et tema toetus on nüüd kaheksa protsenti, DeSantise oma on 13 protsenti. Trumpi toetus on aga lausa 59 protsenti.

Sel nädalal toimus New Hampshire'is Haley kampaaniaüritus. The Wall Street Journal tõi välja, et oli märke, et Haley toetus vabariiklaste seas suureneb. Haley ütles, et pärast 23. augusti debatti suhtleb ta üha rohkem inimestega, kes soovivad tema kampaaniat rahaliselt toetada. Tema kampaania meeskond teatas, et pärast debatti kogus Haley 72 tunni jooksul rohkem kui 1 miljonit dollarit.

Endine Illinoisi osariigi kuberner Bruce Rauner ütles sel nädalal, et toetab Haleyt. Varem toetas Rauner DeSantist. Trumpi alistamiseks on Haleyl veel aga pikk tee minna. Vabariiklaste partei nõunik Rob Stutzman ütles, et Trumpi rivaalid peavad olema Iowas ja New Hampshire'is edukad, kui tahavad eelvalimisi võita.

"Ajalugu näitab, et see on endiselt saavutatav," ütles Stutzman.

Haley ja teised kandidaadid seisavad silmitsi raske ülesandega. Nad peavad enda poole meelitama Trumpi veendunud toetajad, samal ajal ei tohi nad välja vihastada Trumpi vastaseid. Hiljuti näitas Haley üles austust Trumpi vastu ja nimetas teda oma sõbraks. Samas ütles ta, et Trumpi tõttu on vabariiklased kaotanud mitu valimist.

Haley kampaania meeskond pöörab nüüd üha rohkem tähelepanu DeSantisele. Haley ütles, et ei soovi DeSantisega riidu minna. Siiski ütles ta, et nende vahel on maailmavaatelisi erimeelsusi.

Haley leiab, et Biden peab teda presidendivalimistel kõige tõsisemaks vastaseks. "Ta teab, et me suudame valijaid juurde saada ka teiselt poolt," ütles Haley.

72-aastane vabariiklaste toetaja Ralph Lewis ütles, et kavatseb eelvalimistel Haley poolt hääletada. Lewis leidis, et Haley oleks üldvalimistel edukam kui DeSantis. Lewis ütles, et toetas 2016. aasta eelvalimistel Trumpi. Samuti toetas ta Trumpi 2016. aasta ja 2020. aasta presidendivalimistel.

Lewis leidis nüüd, et valimiste võitmise korral ei suudaks Trump edukalt riiki juhtida. Tema sõnul on Trump isekas ja peaks laskma etteotsa kellegi teise, kes suudaks riiki juhtida, vahendas The Wall Street Journal.