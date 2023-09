Võimuliit töövõime vähenemist ei tunnista

Peaministri tagasiastumisega kaasneks ka valitsuse tagasiastumine. Kuid kuna Reformierakonnale kuulub parlamendis suurim, 37 saadikuga fraktsioon, peavad ka opositsiooniparteid Kaja Kallase väljavahetamise ainsaks tulemiks võimuliidu jätkamist tänases koosseisus uue juhiga.

"Keegi ei räägi praegu Toompeal uuest võimalikust koalitsioonist. Kõik saavad enam-vähem aru, et kui välja vahetatakse peaminister, siis koalitsioon jätkab tänases koosseisus," lausus EKRE esimees Martin Helme.

Sama ütles ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Kaja Kallase ja tema lähikonna ettekujutus, et ta on asendamatu, ei pea paika. Ma arvan, et eeldatavalt Reformierakonna valitsusliikmest keegi liige asendab Kaja Kallase ja ta saab sellega puht objektiivselt, jättes kõrvale isiksuse võimekuse, paremini hakkama, kuna tema moraalne kapital ei ole kahjustunud nii Eestis sees kui ka väljaspool Eestit," lausus Reinsalu.

Kuni Kallas peaministri kohast loobunud pole, seisab parlamendi töö Keskerakonna esimehe Jüri Ratase hinnangul tupikus.

"Ma usun, et juht peab alati tunnetama, et tema sammust loeb palju. Ja täna hoiab Kaja Kallas kogu ühiskonda patiseisus. Kindlasti see tänase koalitsiooni tervist parandaks, ja see kartus, et EKRE tuleb võimule, ei vasta tõele," ütles Ratas.

Probleeme koalitsioonis on aga teisigi.

"Võimuliidul kindlasti ei ole kerge praegu. Peale peaministri skandaali käärib Eesti 200 sees. Käivad ringi jutud, et neil siiski seisab ees esimehe vahetus," märkis Helme.

Koalitsioonipartnerid ise on võimuliidu püsimises veendunud. Sotsiaaldemokraatide jaoks on praegune kolmikliit ka ainus mõeldav kombinatsioon.

"Sotsiaaldemokraatide poolt vaadates on meil koostöö Reformierakonnaga ja Eesti 200-ga väga hea. Ja seda ühisosa tegelikkuses on ka väga palju. Loomulikult on kohti, teatud sotsiaalmajanduslikke, kus me vaidleme kõvasti, aga suures pildis on ühisosa meil olemas," lausus SDE esimees Lauri Läänemets.

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) lisas, et ühelgi välisel skandaalil pole valitsus oma tööd segada lasknud.

"Õnneks on koalitsioonipartnerid kõik aru saanud, et riigieelarve vajab vastuvõtmist, ja selleks, et Eesti riik saaks normaalselt toimida, on need vaidlused vaja läbi viia ja ära pidada, et me saaksime normaalse eelarve. Ja selles mõttes on see arutelu olnud väga konstruktiivne," lausus Pevkur.