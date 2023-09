Helsingi Rautatientori metroojaam läheb 2024. aasta suvel remonti

Helsingi piirkonna transpordiameti (HSL) transpordijuht Johanna Wallin kinnitas, et metroojaam läheb remonti. Ta ütles, et renoveerimise täpne graafik on veel planeerimisel, vahendas Yle.

Linnatranspordi varahalduse üksuse juht Antti Nousiainen ütles, et remont mõjutab metrooliiklust 1,5-3 kuud.

"Metroorongid hakkavad sõitma Helsingi ülikooli jaamast itta ja Kamppi jaamast läände, kuid ei sõida läbi raudteejaama,"ütles Nousiainen.

Remondi käigus parandatakse jaama tuleohutust.

"Oleme selle kallal koostööd Helsingi päästeametiga juba mitu aastat töötanud. Algne metroo on 40 aastat vana ja jaama ümbritsev keskkond on aastate jooksul muutunud. Varem valitud tuleohutuslahendused ei vasta enam tänastele vajadustele," ütles Nousiainen.

Rautatientori metroojaam avati 1982. aastal. Seal on olnud mitu veeavariid.