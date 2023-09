Saarema hoidistekonkursi võitsid tšilli- ja alõtšamoos

"Minu arust oli siin üks väga põnev, käbimoos. Käbidest, pisikesed käbid, väga maitsev, elus esimest korda sain proovida niisugust asja," ütles Sirje.

"Mulle meeldis tšillimoos, see oli täitsa moosi moodi moos!" lausus Gerda.

Hoidistekonkursi korraldaja Reet Viira ütles, et konkursil oli tänavu 88 hoidist, neist 44 soolast ja 44 magusat.

Juba traditsiooniks kujunenud sügisene Saaremaa hoidiste konkurss on ületanud ka maakonna piire.

"Maitsmiseks jagus nende purkide sisu sadadele huvilistele, aga siiski, mõni purk sai ikka päris tühjaks ka," ütles Viira.

Kui žürii oli kõikide purkide sisu nelja tunni jooksul enda keeltelt läbi lasknud, tulid konkreetsed otsused. Kõige huvitavama soolase hoidise oli suutnud purki panna tšillimoosina Anneli Vahter ja magusa alõtšamoosina Mai Suurpere.

"Meil on nii suur aed, seal on igasuguseid puuvilju ja pähkleid ka. Siis mees ütles, et olgu tehtud! Aga mind ikka ennast huvitab ka väga, ma olen lapsest saadik toiduga mässanud," rääkis Suurpere.

"Siin ei ole olnud ühtegi maitset üle. Alõtša maitse tuli hästi esile. Et just see põhitoiduaine maitse, et see tuleks esile, seda ei ole ära tapetud, see on hästi tähtis," lausus žürii liige Õile Aavik.

Aga järgmiseks aastaks võib vähemalt üks potentsiaalne maitse juba olemas olla, mida sel korral pole siin laual olnud.

"Ma teen iga aasta tutti-fruttit. Minu kallis vanaema Saaremaalt ütles, et tutti-frutti on absoluutselt puhas valge klaari moos. Ja seda asja ma tegin ka see aasta. Nii, et tutti-frutti on ka väga põnev, aga seda väga paljud ei tea," lausus Sirje.