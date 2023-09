Biden saabus Indiasse G20 tippkohtumisele

Biden loodab Hiina liidri Xi Jinpingi ja Venemaa autoritaarse juhi Vladimir Putini eemalejäämise juures suurendada Washingtoni mõjuvõimu.

Biden peaks kavakohaselt kohtuma saabumise järel India peaministri Narendra Modiga ning vestleb teiste liidritega tippkohtumise raames, teatas Valge Maja.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et süvenevad globaalsed pinged varjutavad G20 tippkohtumist. India ja USA ametnikud ütlesid varem, et keskenduvad kliimamuutustele ja majandusküsimustele.

Tippkohtumise võõrustamine annab Indiale võimaluse suurendada oma globaalset haaret. Delhi saab näidata, et on arenevate majandusega riikide eestkõneleja.

Kohtumisel ei osale seekord Hiina kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping. Ta on osalenud igal G20 tippkohtumisel alates 2013. aastast, siis määras kompartei Xi Hiina presidendiks. Viimaste aastate jooksul on Hiina ja India suhted aga läinud halvemaks.