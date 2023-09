Rõuge festivalil said lapsed teada, kust tuleb toit lauale

Kust tuleb toit, mida me sööme? Just sellele küsimusele otsisid Rõuges vastust ligi 200 nii lasteaia- kui ka koolilast.

Rõuges toimunud kogukonnafestivali "Ma tean, kust tuleb minu toit" esimesele päevale olid kogunenud kohaliku valla kõik 6–12-aastased lapsed, kelle jaoks olid avatud õpitoad, et nad saaksid teada, mismoodi jõuab lauale toit, mida nad söövad.

"Lastele toimuvad töötoad kolmes põhilises teemas: me räägime lastele prügi sorteerimisest, jäätmetest; me räägime aedviljadest, nende seemnetest, ja nad saavad ka maitsta aedvilju; ja kolmandas töötoas vaadatakse, kuidas kompost tekib ja kes üldse elavad komposti sees, neil on ka mikroskoobid laudade peal ja nad saavad vaadata, mis elu seal sees keeb," rääkis festivali eestvedaja Kaja Kesküla.

Palju elevust tekitas nunnunäitus, kuhu lapsed olid ise toonud kas kõige suurema või nende jaoks kõige erilisema koduaias kasvatatud aedvilja.

"Mina tõin siia punapeedi. Ma valisin ise välja, aga mu isa tõmbas selle välja, kuna see oli väga kõvasti maa sees kinni," ütles 4. klassi õpilane Kreete.

Rõuge kogukonnavestival jätkub nii väikestele kui ka suurtele toiduhuvilistele laupäevalgi.