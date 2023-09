Maroko maavärinas hukkus üle 800 inimese

Maroko riigitelevisoon vahendas laupäeval siseministeeriumi teadet, mille kohaselt on hukkunute arv tõusnud 820-ni ja viga saanuid on vähemalt 672, kellest 205 on raskes seisundis.

Kell 23.11 toimunud maavärina kese asus Atlase mägede populaarsest suusakeskusest Oukaimedenist umbes 56 kilomeetrit läänes, 18 kilomeetri sügavusel, teatas riigi siseministeerium.

Hukkunuid oli al-Haouzi, Marrakechi, Ouarzazate, Azilali, Chichaoua ja Taroudanti piirkondades, teatas valitsus.

Marokolased postitasid sotsiaalmeediasse fotosid ja videoklippe kahjustada saanud hoonetest ja tänavatele pagenud inimestest.

Tegemist on tugevaima maavärinaga Marokos alates 1960. aastast, kui Agadiri lähedal leidis aset maavärin magnituudiga 5,8, põhjustades mitme tuhande inimese surma.

2004. aastal sai surma 628 ja viga 926 inimest, kui maavärin raputas Maroko kirdeosas asuvat Al Hoceimat.

Reedest maavärinat oli tunda ka naaberriigis Alžeerias, kuid tsiviilkaitse teatel seal keegi kannatada ei saanud.

Eestlaste vigasaamisest teateid ei ole

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul ei ole ükski eestlane Reisi Targalt lehekülje kaudu Marokos viibimisest teada andnud.

Kuna Eestil Marokos saatkonda ei ole on võimalik abi saamiseks pöörduda välisministeeriumi poole numbril +372 5301 9999, Eesti aukonsulaati Casablancas või küsida abi lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest.

Ministeerium kutsub Marokos asuvaid Eesti kodanikke registreerima oma reis, järgima asukohariigi ametivõimude juhendeid ja meediat ning teavitama lähedasi oma olukorrast.