Haapsalu tasuta raamatute laat meelitas kohale arvukalt huvilisi

Haapsalus toimus 13. korda tasuta raamatute laat, mis meelitas kohale arvukalt raamatusõpru. Need raamatud, millele laadal uut omanikku ei leitud, antakse üle rahvusraamatukogu hoiuraamatukogule.

Haapsalu tasuta raamatute laat algas hommikul kell 10 ja esimesed külastajad olid kohal juba veidi enne seda. ERR uuris, mis inimestele huvi pakkus.

"Natuke midagi ajaloost ja informatiivset kirjandust. Erinevaid variante, mis siin saadaval võiks olla," ütles Piret.

Laadalt haaras paar teost kaasa ka raamatukogus töötav Mati Puhm. "Ma leidsin emale. Emaga eile õhtul rääkisin ja ema tundis huvi "Tõe ja õiguse" vastu. Ta on 85-aastane ja tahab uuesti üle lugeda," rääkis ta.

Laadale jõudnud teoste arv ei ole teada, kuid Lääne maakonna keskraamatukogu hinnangul oli neid rohkem kui varasematel aastatel. Oma rolli mängis siin see, et laadal oli ka hulk tänavu Lääneranna valla suletud Metsküla raamatukogu teoseid.

Eraisikute toodud raamatute puhul on aga märgata muutust.

"Üllatuslikult on sel korral esimest aastat juba päris uued raamatud. Seda nõukogude ajal välja antud Eesti kirjandust, mida on ju tegelikult kõige rohkem, on jäänud suhteliselt väheks," selgitas Läänemaa keskraamatukogu direktor Ilme Sepp.

Laadal üle jäänud raamatud rändavad rahvusraamatukogu hoiuraamatukogusse, mis aitab teostele uue kodu leida.

"Eelkõige varustame ja abistame me justnimelt meie raamatukogusid. Nii koolid kui ka rahvaraamatukogud, pisikesed külaraamatukogud – neile me oleme selleks abikäeks, et nemad saavad siis oma kogusid täiendada, värskendada, uuendada ja samamoodi siis endal üleliigset meile ära anda," rääkis rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus.