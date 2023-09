Tallinnas koguti omalaadsel heategevusüritusel lapsele ortooside jaoks raha

Lilleküla kooli staadionil oli heategevusjooks, kus koguti raha 14-aastase Sarra ortooside jaoks. Riik küll rahastab neid, kuid oma panus tuleb abivahendite soetamisel anda ka perel ja see summa käib üheksalapselisele perele üle jõu. Nii läkski laupäeval paarkümmend inimest rajale, et kolmveerand tundi järjest joostes raha teenida.

"Päris niisama raha me ei küsi. Ikkagi inimene peab midagi selle jaoks tegema. Iga inimene kogub endale sponsorid, kas siis ringi eest, näiteks euro ring, või siis 20 eurot terve jooksu eest, siis peab tõesti ühe ringi jooskma, aga kui sulle on makstud ringi eest, siis tuleb pingutada nii palju kui jaksad," selgitas heategevusjooksu korraldaja Piret Kutser.

Selline heategevusviis on väga populaarne ingliskeelses maailmas, aga neid on korraldatud ka Rootsis.

"Esiteks on see lõbus, kui sa tahad jätkata, siis see peab olema lõbus. Aga me ka liigume – see on osa meie ideest, et sa liigud, teed sporti, muidu oleks see lihtsalt koorem, et oh, ma pean andma või on tegu kaastundega. Aga see ei ole see idee. Me teeme midagi koos ja nii on märksa lihtsam leida toetajaid, kui teed midagi," rääkis Heby NMKÜ juht Mats Olsen.

Kuressaare haigla juht Edward Laane rääkis, et toetajate leidmine pole kuigi kerge, kuid ta loodab oma jooksuga koguda vähemalt 75 eurot.

"Ma olen tegelikult oma kodukoolis, kus ma olen üles kasvanud, ja sündmust korraldavad mu enda klassiõde ja klassivend ja on tore, et nad on heategevuse võtnud enda südameasjaks," rääkis ta.

Heategevusjooksul lõi jõudumööda kaasa ka Sarra ise.

"Sarra on väga visa hingega tüdruk, ta üritab alati võimalikult palju ise käia ja toimetada. Rulaator on tohutuks abiks talle alati ja ta kasutab seda üsna vähe. Ta proovib ise käia, koolis, kodus. Meil on olnud ka selline vahva intsident, kus Sarra proovis rattaga sõita, kukkus põõsasse ja tõusis püsti, läks ratta peale. See näitabki, kui palju tahtejõudu on Sarral tegelikult," kirjeldas tugiisik Renneli Vettik.

Sarra suurim unistus ongi praegu hakata kõndima ilma tugiraamita, aga benij-hüpe on tema unistuste nimekirjas väga kõrgel kohal.