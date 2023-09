Nädal lõpeb enam kui 20-kraadise soojaga

Nii nädala lõpp kui ka uue nädala algus on soe ning enamasti sajuta.

Pühapäeva öösel on pilvisus muutlik. Sadu ei tule, kuid paiguti on udu. Tuul puhub lõuna- ja kagu suunast 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 16 kraadi.

Hommik jätkub vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti on veel udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja termomeetrinäit tõuseb mandril 15, rannikul 17 kraadini.

Alates pärastlõunast on kõikjal vahelduv pilvisus ning üksikutes kohtades võib ka vähest vihma sadada. Tuul on lõunakaarest 3 kuni 9 meetrit sekundi ja sooja on kõikjal üle 20 kraadi, vaid Edela-Eesti rannikualadel jääb temperatuur mõne kraadi madalamale.

Uus nädal algab nädalavahetusega sarnaselt soojade ilmadega ning kuigi iga päev võib siin-seal vähest vihma tulla, siis suuremalt jaolt on nädala esimene pool siiski olulise sajuta ning õhutemperatuur tõuseb kuni 24 kraadini. Neljapäeval levib aga vihmasadu aeglaselt saartelt üle maa ida suunas ning õhutemperatuur langeb vahemikku 16 kuni 19 kraadi. Vaid Kagu-Eestis võib soe küündida veel üle 20 kraadi piiri.