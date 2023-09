Galerii: Keskerakond peab Paides erakorralist kongressi

"Täna on Paides kohal 1053 saadikut, mis on 92,77 protsenti saadikutest, mis tähendab, et kongress on otsustusvõimeline," ütles mandaatkomisjoni esimees Jaanus Riibe. Tema sõnul on see väga tugeva esindatusega kongress.

100 protsenti hääleõiguslikest delegaatidest on kohal Piritalt, Hiiumaalt, Jõgevamaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Põlvamaalt, Tartu linnast, Valgamaalt ja Viljandimaalt. Põhja-Tallinnast on kohal 92,3 protsenti ja Lasnamäelt 96,2 protsenti saadikutest, sõnas Riibe.

Delegaat Yana Toom toetab Kõlvartit. "Tanel on öelnud, et ta on Ratase mees ja ma ei näe vahet tema ja Ratase juhtimises. Kõlvart kandideerib Keskerakonna esimeheks, aga Kii kandideerib Kõlvarti vastu," ütles Toom.

Toom ootab uuelt juhilt suurt muutust, sest Keskerakond poliitilise instrumendina tema sõnul praegu ei toimi.

Tallinna abilinnapea ütles, et Lasnamäel on ka Kiige toetajaid, aga leiab, et tema Lasnamäe valijad tahaksid, et ta hääletaks Kõlvarti poolt. "Lasnamäel oli võimalus pääseda kongressile nii Kiige kui ka Kõlvarti toetajatel. Peale tänast kongressi pole meil ei Mihhaili ega Taneli Keskerakond, vaid meil on Keskerakond oma arvamuste paljususega, kus on alati ruumi teistsuguseks mõtlemiseks," ütles Svet.

"Kui mind valitakse juhatusse, siis toetan võitjat. Kui tuleb ka napp võit, siis esimene töö on tal ehitada sildu nendega, kes teda ei toetanud. keskerakond on tugev siis kui keskendume koostööle," sõnas Svet. "Kõlvart saab aru, et Keskerakond peab olema ühtne. Sellest saab aru ka Tanel, aga mõned tema toetajad arvavad, et tuleb jätkata kaklemist," sõnas Svet.

Keskerakonna liige Aivar Riisalu pooldab Kõlvartit. "Ta on karismaatiline liider, ta on analüüsivõimeline, temas on väga vähe emotsioone, mis on võibolla isegi probleem, aga kui me räägime soovist ja tahtest ühendada ja koostööd teha, siis ma usaldan teda palju rohkem. Tanel Kiik, kui ta võidab, viskab mind Keskerakonnast välja," ütles Riisalu ERR-ile Paides.

Delegaat Dmitri Budõlin Lasnamäelt toetab samuti Kõlvartit. "Ta meeldib mulle nagu, mees, väga andekas ja tark mees. Tean teda juba kümme aastat ja kogu aeg ta üllatab mind oma mõistusega. Tanel Kiik on noor," sõnas Budõlin.

Maria Jufereva-Skuratovski on Kiige poolt. "Absoluutselt toetan ma Kiike. Ja seda mitmel põhjusel: esiteks on Kiigel suur kogemus riigi tasemel, ta on olnud kaks korda minister ja ta on meie fraktsiooni esimees, ta on töökas ja tark ja otsustusvõimeline. Kekskerkonnas oleks ta parem meie jaoks, sest tema on tugev peaministri kandidaat. Kõlvart on tugev ja tark, aga erakonna suudab paremini ühendada Kiik," lausus Jufereva-Skuratovski.

Alustada tuleb erakonnas töörahu leidmisest, sõnas Jufereva-Skuratovski. "Tanel on orienteeritud kompromissiotsimisele ja koostööle," sõnas ta.

Jufereva-Skuratovski hinnangul ei kaotaks Kiige valimine esimeheks venekeelsete valijate hääli. "Oleme kaotanud mandaate sõja pärast: kui nimetasime Venemaad agressoriks, siis paljud meie toetajad ei olnud sellega nõus ja ei toetanud meid valimistel. See mõjutas meie reitinguid drastiliselt. Ma ei usu, et kui Kiik võidab, siis venelased meie poolt ei hääleta. Kiik ei poolda ka püsielanikest Vene kodanikelt hääleõiguse ära võtmist ega liiga kiiret eestikeelsele haridusele üleminekut. Kõik oleneb tema sõnumitest," lausus Jufereva-Skuratovski.

Kokku kandideerib erakonna erakorralisel kongressil valitavatesse juhtorganitesse 34 erakonnakaaslast, sealhulgas 12 piirkonna esimeest, kümme riigikogu liiget ja mitmeid omavalitsusjuhte. Juhatusse kandideerib 20 inimest. Aukohtu esimeheks kandideerib kaks inimest. Revisjonikomisjoni liikmeks soovib saada kümme erakonnakaaslast.

Eesti Keskerakonna erakorraline kongress toimub Paides E-Piima spordihallis.