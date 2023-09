"AK. Nädal" Müncheni autonäitusel: märksõnadeks on elektriautod ja taaskasutus

Autonäitusel tõusevad katted ja inimesed keerlevad prožektorivalgusesse seatud autode ümber. Mõned neist on tavalisemad, mõnede puhul on disainer mõtte vabamalt lendu lasknud. Uudistajate näpujäljed pühitakse kiiresti.

Glamuurse pealispinna all püüavad autotootjad lahendada praktilisemat küsimust – kuidas panna rattad liikuma nafta asemel elektronide jõul. Traditsioonilise sisepõlemismootoriga autosid on siit raske leida.

"Me näitame liikuvuse tulevikku jätkusuutlike autodega ja väga digitaliseeritud autodega, ma külastasin paljusid pressikonverentse ja olen sellest vaimustuses," ütles Saksamaa autotööstuse assotsiatsiooni president Hildegard Müller.

Elektriautode müük on hoo sisse saanud, tootmismahud kasvavad ja kõik otsivad parimat tehnoloogiat. Ettevõtted peavad ühtlasi välja mõtlema, kuidas akusid toota ja mida nendega pärast ärakasutamist ette võtta, et kliimakriisile ei järgneks akukriis.

"Kasutatud akude osas on meil mitmeid mõtteid. Esimene võimalus on kindlasti taaskasutus. Näiteks saab Porsche Taycani mudeli akusid kasutada puhverseadmena, nagu näiteks siin tehases rohelise energia puhul, mida toodetakse rohkem kui kasutatakse. Siis saab seda salvestada ja kasutada hiljem. Aga kui seda tõesti ei saa enam kasutada, siis saab selle ümber töödelda," rääkis Porsche juhatuse liige Barbara Frenkel.

Taaskasutus on võlusõna kõiges.

"See rehv on tehtud taaskasutatud materjalist, kõik need elemendid siin on tehtud naturaalsest linast, mis on aga kootud peaaegu nagu süsinikkiud, nii et see on väga tugev, aga samas taaskasutatav ja jätkusuutlik," ütles Opeli asepresident disaini alal Mark Adams.

Elektriautod on paljudele inimestele kättesaamatuks jäänud oma kõrge hinna tõttu, Opel ja Volkswagen lubavad seda muuta.

"See, mida me tahame teha mitte liiga kauges tulevikus, on elektriauto 25 000 euro eest. See on suur muutus võrreldes sellega, kus elektriautode turg praegu on," lausus Adams.

"Ei ole lihtne ehitada elektriautot vähem kui 25 000 euro eest ja teenida sellega raha. Meil tuleb selleks palju tööd teha, aga meil on kõva plaan, ja nagu ma ütlesin, siis kahe ja poole aasta pärast on selline auto meie tarbijate jaoks turul," lubas Volkswageni tootekommunikatsiooni juht Stefan Voswinkel.

Üks suurima ajakirjanike huviga pressikonverentse automessil oli Hiina autotootja BYD oma. Hiina tootjad on Münchenis kohal massiivselt, nad on elektriautode turul suured tegijad ja soovivad vallutada Euroopat. Nende trump on selgelt odavam hind. Messil olnud mudelitel algasid hinnad 30 000 euro juurest, Hiinas leidub aga juba veidi üle 10 000-euroseid mudeleid.

"Hinna poolest pole sellele Euroopas midagi vastu panna ja see tähendab seda, et kui need autod siia jõuavad, siis see on revolutsioon," ütles Accelerista ajakirjanik Indrek Jakobson.

BYD Eestisse tulekuni läheb veel aega.

"See sõltub taristust. Me seame end pikkamööda ja kindlalt Euroopas sisse. Ilmselgelt on Lääne-Euroopas olemas taristu ja sealt liigume me juba edasi," lausus BYD Euroopa avalike suhete juht Mike Belinfante.

Saksa majanduse lipulaev, autotööstus, räägib ebavõrdsest konkurentsist Hiina subsiidiumidega ja kõrgetest energiahindadest ning mahajäämusest digiarengus Saksamaal ja küsib, kas Saksamaa on üldse enam hea koht, kus autosid toota.

"Jah, häid autosid tehakse ka väljaspool Saksamaad. On hea, et nii paljud rahvusvahelised tootjad on Münchenis. Tere tulemast! Aga samal ajal ei ole mingit küsimust Saksamaa kui automaa rahvusvahelises konkurentsivõimes," ütles Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

BMW reklaamib enda uut ideeautot videoga Saaremaa Väikse väina tammilt. Kallima otsa autode puhul muutub eriti oluliseks teine märksõna – digitaliseeritus, tegu on ühtlasi justkui ratastel meelelahutuskeskusega. Kogu meelepärase info saab kuvada esiklaasi alaserva.

"Inimesed vaatavad mobiiltelefone ja silmad liiguvad telefoni ja tee vahet ja meil juhtub seetõttu üha enam õnnetusi. Seepärast otsustasime me sellest lahti saada ja kogu olulise info esiklaasile panna, et me suudaksime tagada käed roolil ja silmad teel," lausus BMW pressiesindaja Kai Büchner.

Uusim BMW on mõistagi elektriline, tehtud osalt taaskasutatud materjalidest ja istuda on seal nagu kodusel diivanil, nii et seal võib minna meelest ära auto juhtimine.

Järgmise nurga taga ootabki autotööstust isesõitvate autode aeg ehk võib-olla ei jäägi tulevikus autos palju muud teha kui lemmikmuusikat kuulata, juhul kui internetti jagub.