Karilaid: lahkun siis, kui minust ei sõltu enam Keskerakonna suund

Karilaid ütles pühapäeval ERR-ile, et tema lahkub erakonnast sel juhul, kui saab aru, et temast enam erakonna olulised küsimused ei sõltu.

"Kui ma näen, et minust enam ei sõltu erakonna suund ja ma ei suuda tasakaalustada erakonna põhitelgesid, eks siis ma teen oma valikud," lausus ta.

Karilaid märkis, et ainult erakonna uuest juhist ei pruugi palju sõltuda.

"Vaatame ikkagi , kes hakkab erakonda juhtima. Kui Kõlvart, siis valime ka 14 inimest erakonna juhatusse – me ju nägime, et kui erakonda juhtis Jüri Ratas, siis tema tegevust hakkas blokeerima erakonna juhtaus. Erakonna juhatusest sõltub väga palju, kes hakkab juhtima erakonda. Üksi see, kes on erakonna esimees, veel ei näita," lausus ta.

"Ma olen praktika mees. Ootame tulemused ära ja siis vaatame, kas suudame sellest kriisist koos välja minna, see on täna veel küsimus jätkuvalt. Homme hakkab parlamendihooaeg pihta ja fraktsioon peab olema ühtne," lisas Karilaid.

"Mul ei oleks soovi kindlasti jätkata Keskerakonnas, kui peaks võitma Kõlvart ja Toom," ütles Karilaid kolmapäeval Kanal 2 saates "Täistund".