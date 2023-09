London süüdistab Hiinat Briti demokraatiasse sekkumises

Suurbritannia politsei teatas eelmisel nädalal, et vahistas spioneerimises kahtlustatava parlamendiassistendi. Meedia teatel töötas assistent Hiina heaks ja peaminister Rishi Sunak ütles pühapäeval Hiina valitsusjuhile, et muretseb Hiina sekkumise pärast Suurbritannia parlamentaarsesse demokraatiasse.

Suurbritannia politsei kinnitas, et vahistas märtsis kaks meest. Võimud kahtlustavad neid luuramises, üks nendest töötas Briti parlamendis. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul vahistati mees Hiina kasuks luuramises, vahendas Financial Times.

Vahistatud mees oli varem elanud ja töötanud Hiinas. Ta töötas parlamendis ja puutus kokku saadikutega. Meedia teatel tegeles mees rahvusvaheliste suhetega ning puutus kokku ka julgeolekuministri Tom Tugendhati ja alamkoja väliskomisjoni esimehe Alicia Kearnsiga.

Briti võimud muretsevad üha rohkem Hiina luuretegevuse pärast. Parlamendi julgeolekukomisjon avaldas juulis raporti, milles hoiatas, et võimud ei tegele Hiinast tuleneva spionaažiohuga piisavalt tõsiselt.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak kohtus Delhis G20 tippkohtumisel Hiina valitsusjuhi Li Qiangiga. Sunak ütles siis, et muretseb Hiina sekkumise pärast Briti parlamentaarsesse demokraatiasse. Tema sõnul on selline tegevus vastuvõetamatu.

Endine tooride partei juht Iain Duncan Smith ütles samuti, et muretseb riigi julgeoleku pärast.

"Kui suudate nii pika aja jooksul parlamenti saada, siis kui paljudesse teistesse madalama turvatasemega asutustesse igapäevaselt tungitakse. Hiina on otsustanud õõnestada Suurbritanniat," ütles Smith.

Võimud vahistasid kaks meest 1911. aastast pärit seaduse alusel. Nende väidetavad süüteod toimusid enne uue riikliku julgeoleku seaduse jõustumist. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et julgeolekuteenistused kahtlustavad, et parlamendis tegutseb veel Hiina heaks töötavaid agente. Võimud kavatsevad nende kinnipidamiseks kasutada sel suvel vastu võetud riikliku julgeoleku seadust.