Saarts: Kõlvarti suurim väljakutse on eestikeelsete valijate hoidmine

Eile Paides Keskerakonna uueks esimeheks valitud Mihhail Kõlvart ütles täna hommikul Vikerraadios, et tal pole isiklikku ambitsiooni saada peaministriks, küll aga on tal soov viia Keskerakond uuesti peaministriparteiks.

Tervisioonis lisas ta intervjuus Reimo Sildveele, et Keskearakond tervikuna vajab selgemat sõnumit. Politoloog Tõnis Saarts ütles Indrek Kiislerile, et venekeelsele valijale on Kõlvarti saamine Keskerakonna juhiks meelepärane ja aitab neid ka mobiliseerida.