Mihhail Kõlvarti kõne kongressil: meie peamiseks väärtuseks on Eesti inimene

Otsustasin, et räägin teiega mitte Keskerakonna esimehe kandidaadi rollis vaid lihtsalt erakonnakaaslasena.

Ma olen viimase paari kuu jooksul ja eriti viimase nädala jooksul saanud väga palju teada enda kohta. Meedia pakkus mulle seda rõõmu. Ja kui on tõesti nii, et ma olen nii ohtlik, et erakond minuga laguneb, et ma ei ole piisavalt eestimeelne või ei ole päris eesti mees.

Ma küsisin oma isa käest: "Isa kuidas juhtus nii, et nagu ma ei ole päris eesti mees ja mul puudub mingi materjal?" Ja ta vastas mulle. Vastus oli päris lühike ja ma kahjuks ei saa seda tsiteerida, kodune kasvatus ei luba. Ma isegi ei saa teile näidata suunda, kuhu ta mind saatis. Ja ka selle materjali kohta jäi asi klaarimata.

Noh, ma ei hakanud tema käest küsima ka seda, kelle mees ma olen, isa elab koos minuga ja igapäevaselt näeb, kelle mees ma olen. Teate, ma vist pean tunnistama, et tõepoolest mul puudub see materjal.

Tavaline pere, rasked ajad. Ei ole kasvanud ega sündinud peaministri, ministri või kõrge ametniku peres. Ei olnud kunagi tuttavaid ärimeeste ega poliitikute seas. Selline tavaline poiss. Kui ma olin kaheteistaastane, siis ma läksin tööle. Kui ma olin viieteistaastane, siis ma töötasin juba iga päev ja samal ajal iga päev õppisin iga päev, käisin treeningutel.

Kui ma lõpetasin ülikooli, siis paralleelselt töötasin juristina. Andsin loengut ühes eraülikoolis. Õppisin ülikoolis selleks, et saada teist kõrgharidust. Juhtisin spordiorganisatsiooni, osalesin võistlustel.

Kas saab Tallinna linnapea olla üheaegselt ka erakonna esimees, võite küsida.

Miks ma sellest räägin? Siin saalis on selliseid lugusid väga palju, iga teine või iga esimene. Aga just sellepärast seda räägingi, et meie oleme siin väga sarnased sõltumata sellest, kas me elame Raplamaal, Ida-Virumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Harjumaal. Ei ole vahet, sest me teame, mida tähendab päris elu linnades ja vallades.

Ja just meile öeldakse, et teil on klaas, klaaslagi ees. Seda öeldi ka mulle, et ära unista, et sul on klaaslagi ees. Nagu Reformierakond ütleb maainimestele, et me ei tegele teie probleemidega, me paneme koolid kinni. Poed kinni, kultuurikeskused kinni, teil ei pea olema neid võimalusi. Teil on klaaslagi ees.

Aga meie oleme ju Keskerakond. Meie peamine eesmärk ongi see, et ühiskonnas oleks iga klaaslagi purustatud. Selleks on sotsiaalsed liftid, sotsiaaltoetuste süsteem on see, mida me soovime luua. Et kõik inimesed sõltumata soost, vanusest, rahvusest, elukohast oleksid võrdsed, et neil oleksid võrdsed võimalused ja et igast inimesest saaks, kui ta seda soovib, minister, peaminister, erakonna esimees, õpetaja, insener. See on tõeline Keskerakond ja see on meie sõnum.

Reformierakond ütleb meile, et teil on klaaslagi ees sellepärast, et te soovite hääletada sedeliga. Te ei ole piisavalt liberaalsed, piisavalt progressiivsed, sest liberaalsed ja progressiivsed igal juhul toetavad e-valimisi. Jah, ma tean, mis on Keskerakonna otsus aastast 2018 ja sellepärast ma ütlen ausalt, et mina hääletan iga kord sedeliga.

Nende käest, kes ütlevad meile, et Keskerakond ei ole progressiivne, nendelt ma küsin: kas te teate, kes on Erki Savisaar? Erki on korduvalt rääkinud, et selleks, et selle süsteemiga edasi minna, peab see tõepoolest olema progressiivne. Teine server, isiku identifitseerimise süsteem. Aga seda ei ole.

Ja ma hääletan sedeliga ka sellepärast et valimistel osalemine on kodanikuvastutuse akt. See ei ole e-poes käimine, et valid ühte kaupa, siis otsustad, et valid teist kaupa ja nii kümme korda päevas.

Veel üks teema, üks selline väga ebameeldiv teema ja väga terav teema, aga me peame omavahel sellest rääkima, teistmoodi ei saa. Mulle öeldi ja teile öeldi, et kui Kõlvart tuleb, siis Keskerakonnast saab vene partei.

Mina usun, et Keskerakonna peamiseks väärtuseks on Eesti inimene. Meid on nii vähe ja igast inimesest peab olema kasu meie riigile, meie ühiskonnale. Kui me suudame seda ressurssi sajaprotsendiliselt ära kasutada, siis on meil tulevik.

"Me oleme kõige parem integratsiooniprojekt mitte sellepärast, et soovime kellelegi midagi tõestada, vaid sellepärast, et see on erakonna ühiskondlik baas."

Kunagi ütles Yana Toom, et just Keskerakond on kõige parem integratsiooniprojekt. Ei, tegelikult ei ole, on veel kaitsevägi. Mina lisan lähtuvalt enda kogemusest: kaitseliit, sport ja Keskerakond. Aga tõestame, et me oleme kõige parem integratsiooniprojekt mitte sellepärast, et soovime kellelegi midagi tõestada, vaid sellepärast, et see on erakonna ühiskondlik baas. Konsolideeritud ühiskond, see on meie peamine eesmärk, see on see siht, kuhu me liigume, ainult konsolideeritud ühiskond saab midagi saavutada.

Mäletate, mingi hetk tekkis selline tunne, et nüüd me oleme kõik koos. Meil on ühine probleem, ühine vaenlane, seesama koroonaviirus. Ühest küljest oli hirmus mõelda, mis toimub, aga teisest küljes oli selline soe tunne ja ma siis hakkasin mõtlema, et me olemegi kõik koos, aga juba mõni kuu pärast hakkasime otsima vaenlasi, kes on süüdi, et kõik ei kanna maski, et on inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei soovi ennast nii kiiresti vaktsineerida. Me hakkasime otsima vaenlasi. Meie selliseid signaale ei tohi anda.

Siin on kindlasti inimesi, kelle emakeel on vene keel. Aga mis on teie kodumaa? Eesti. Mis on teie koduerakond? Keskerakond. Mis on meie ühine eesmärk? Eesti.

Ei ole mingit vahet, mis rahvusest sa oled, anname kõik koos selle signaali, et meie kõik koos – eestlased, venelased, ukrainlased – kõik koos oleme Keskerakond ja meie eesmärk on Eesti.

Erakonna esimehe erakonna esimehe ja eelkõige peaministri roll ei ole päris kõnniteede ja parkide ehitamine ja renoveerimine, see on midagi muud. See on eelkõige välispoliitika, julgeolek, väga tähtsad küsimused. Hakkasin tõepoolest mõtlema, et võib-olla ei sobigi mulle see roll, sest ma ütlen ausalt, kui minust saab erakonna esimees, siis jah, samamoodi jäävadki minu prioriteediks teede ehitamine, majade ehitamine, infrastruktuuri loomine selleks, et areneks Eesti majandus. Aga see ei tähenda, et ma ei saa hakkama teiste teemadega või väljakutsetega

Kui me räägime julgeolekust, siis kas see inimene on valmis meid kaitsma, kas temast on kasu? Ja ma ütlen, et kui läheb vaja, siis minust on kasu. Ükskõik kui suur on kriis, ükskõik kui tugev on vaenlane, minust on kasu ükskõik millises rollis.

Huvitav on see, et viimaste aastate jooksul ei ole olnud kaitseministrit, kes oleks läbinud Eesti ajateenistuse. Vist ka ükski peaminister ei ole seda teinud, vähemalt ei ole läbinud Eesti ajateenistust. Kas nad ei olnud väärikad ministrid? Olid. Kas nad ei olnud väärikad peaministrid? Olid. Ja viimase aja jooksul oli kindlasti vähemalt üks väärikas peaminister ja see oli Jüri Ratas.

On öelnud, et Jüri Ratase valitsemisaeg oli kuldne aeg Keskerakonnale. Tõenäoliselt annavad lõpliku hinnangu tulevikus tulevased põlvkonnad, aga Jüri tõestas, et Keskerakonnal võib olla võimas peaminister.

Jüri räägib ka seda, et kõik meie suured probleemid on tingitud selles, et on tehtud Edgar Savisaare ajal vigu. Jah, vigu on tehtud, aga Edgar Savisaar suutis luua tugeva ja suure erakonna ja ainult sellepärast tekkis võimalus Keskerakonnal omada enda peaministrit. Kui ei oleks seda baasi, kui ei oleks juuri, siis ei oleks ka tulemusi. Vaadates tulevikku peame mäletama, et iga inimene, iga erakonna esimees on teinud kõik, et see erakond kasvaks ja areneks.

Millist erakonda ma näen tulevikus? Suur erakond, tugev erakond. Erakond, kus on väga selged sõnumid, mida me ei karda, millest inimesed saavad aru ja mida me oleme piisavalt julged kaitsma isegi siis, kui need ei ole populaarsed.

Mis on veel väga tähtis, isegi veel tähtsam on see, et Keskerakond ei valeta. Ei valeta ühiskonnale, valijatele ega enda inimestele. Me kaitseme oma inimesi isegi siis, kui neil on raske ja kui Keskerakonnal on raske. Väga paljud inimesed erakonnas ei saanud seda toetust erakonnalt, kui seda vaja oli. Tugev erakond ei saa seda endale lubada.

Ma tahan erakonda, kus on taastatud kõik traditsioonid. Mäletate poliitilisi miitinguid, mida me korraldasime ja väljakul oli mitu tuhat inimest. See ei ole ainult paatos, see on see, mis loob organisatsiooni, hoiab organisatsiooni ja arendab organisatsiooni. Ilma selleta ei ole organisatsiooni.

Tanel Kiik tegi ettepaneku, et naiskogu president, seeniorite esimees kui ka noortekogu esimees saaksid osaleda juhatuse koosolekutel juhatuse koosseisus. Toetan seda mõtet. Osaleda saab ka praegu, aga mina tahaks, et nendel oleks ka päris hääl. Et ei oleks nii, et kui juhatuse liikmel on eriarvamus, siis ta on kohe erakonna lõhkuja. Pole mõtet olla juhatuses, kui sul ei ole enda arvamust. Kui sa ei saa asju arutada.

Ma tahan erakonda, kus kriitika oleks lubatud, sealhulgas ka erakonna esimehe suhtes. Ja kui naiskogu ja seeniorite kogu on laua taga, siis mitte lihtsalt selleks, et asju arutada, vaid selleks, et erakonda ehitada ja nendel on selleks ka piisav kogemus ja võimalused.

Tanel Kiik ütles, et ta on seda meelt, et me kindlasti peame olema valitsuses, sest vaadake, mida teeb Reformierakond. Aga ütleme ausalt, et järgmised kolm ja pool aastat on Reformierakond igal juhul koalitsioonis.

Reformierakond on järgmised kolm ja pool aastat on igal juhul võimul ja kui me läheme sinna väikse partnerina, siis räägime ka sellest. Kas meil ei olnud hiljuti see kogemus koos Reformierakonnaga?

Me peame eelkõige taas ehitama meie organisatsiooni. Me peame alustama Keskerakonnast, me peame võitma kohalikud valimised ja kui see baas on loodud, siis me oleme valmis 2027. aastal mitte loosungitega, aga päriselt pretendeerima, et meist saaks peaministrierakond.

See on väga raske ja rutiinne töö, aga teistmoodi ei saa. Peaministri eesmärk ei ole loosung, see on suur, väga raske, rutiinne töö, mis tuleb ette võtta.

Aga loomulikult, kui juhtub nii, et me suudame väikse partnerina parandada seda olukorda, mida praegu korraldab meile Reformierakond, kui me suudame läbi suruda meie projekte meie initsiatiive, meie prioriteete, siis jah, vastutusest ei tohi loobuda. Aga vastutus on vastutus. Me peame teadma, milleks me seda võtame, ja mida me reaalselt suudame ära teha.