Opositsioon ähvardas Poola keskpanga juhi kohtu alla anda

Poola keskpank teatas hiljuti, et langetas baasintressimäära 75 baaspunkti ehk 0,75 protsendipunkti võrra. Poola inflatsioon oli augustis 10 protsenti. Kiire inflatsiooni tingimustes keskpangad tavaliselt karmistavad rahapoliitikat.

Hinnatõusu ohjes hoidmine on keskpanga peamine ülesanne. Kuna keskpank hoopis leevendas rahapoliitikat, siis leiab opositsioon, et keskpank jättis oma töö tegemata, vahendas Politico.

Poolas toimuvad 15. oktoobril parlamendivalimised. Keskpanga kriitikud leiavad, et viimane rahapoliitika leevendamise samm oli mõeldud võimupartei abistamiseks.

Poolas jõudis eelmisel aastal inflatsioon 18 protsendini. Glapinski väitis siis, et keskpank leevendab rahapoliitikat alles siis, kui inflatsioon on jõudnud alla 10 protsendi.

Glapinski on võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) liitlane. Eelmisel aastal määras valitsus ta keskpanga juhiks, opositsioon seda ei toetanud.

Poolas on praegu kõige populaarsem partei PiS, mille toetus on umbes 38 protsenti. Teisel kohal on KO, mille toetus on umbes 31 protsenti.