Teised Kõlvarti võidust: tugevnesid vene suund ja konservatiivsus

Reinsalu: tekkinud on vene partei

Isamaa esimees Urmas Reinsalu leidis, et Kõlvarti tõusuga Keskerakonna etteotsa on Eestis tekkinud vene partei.

"Minu meelest on Eestis tekkinud üks selgelt määratletud vene partei, kui ma vaatan Kõlvarti poliitikat, mida ta on ellu viinud varem linnapeana ja ka seda, mida Kõlvarti juhtimisel linnavalitsus on teinud, mis minu hinnangul on ikkagi eestimeelsele poliitikale vastu olnud. Nii et sedapidi see muudabki Eesti poliitikat," rääkis Reinsalu esmaspäeval ERR-ile.

Reinsalu ütles ka, et tema arvates ei ole Kõlvarti valimisega pinged Keskerakonnas kadunud.

"Need vastuolud püsivad, see võit oli ju selgelt väga napp - ka juhatuses said esindusliku osa teise leeri esindajad. Ja ma arvan, et see ei ole mitte üksnes võimuküsimusega seotud, vaid mulle tundub, et ka nii-öelda eestimeelsema osa Keskerakonna jaoks on see ikkagi põhimõtteline väärtuskonflikt, kuidas edasi minna ja kuidas edasi minnakse. Nii et ma ennustan, et selles saagas on läbitud pigem esimene, mitte viimane peatükk," rääkis Isamaa esimees.

Helme: Kõlvarti võit hoiab ära liberaalse frondi laienemise

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme ütles, et Kõlvarti võit peatas Keskerakonna muutumise liberaalsemaks ning samas avas laiemad võimalused parteide koostööks.

"Ma olen täiesti nõus sellega, et (Kõlvartile esimehevalimistel alla jäänud) Tanel Kiik oleks olnud Jüri Ratase jätkukandidaat ja see on põhjus, miks ta ikkagi nii ülekaalukalt maha hääletati - see ei olnud ju tasavägine kongress, vaid täiesti selgelt hääletati Tanel maha," rääkis Helme.

"Ja minu jaoks on selle kongressi kõige selgem sõnum see, et Keskerakonna liikmed lükkasid tagasi nii-öelda Ratase liberaalse liini. Ja see on ka väga selge ideoloogiline valik. Nii et Keskerakond ma arvan, muutub selle tagajärjel konservatiivsemaks erinevates küsimustes, alates e-valimistest ja jätkates näiteks homoteemadega. Ja see liberaalse fondi laienemine Keskerakonna võrra jäi ära," rõhutas EKRE esimees.

Helme hinnangul muudab Kõlvarti võit kindlasti Eesti poliitilist maastikku. Tema sõnul tuleks siiski vaadata, mis poliitilist liini Kõlvart päriselt hakkab ajama, kuna tema maailmavaade ei ole hästi teada.

"Mis tema maailmavaateline selgroog või liin hakkab olema, seda me saame näha. Aga võrreldes Tanel Kiigega kindlasti tal ei ole sellist aktiivset liberalismi hinges," arutles Helme. "Aga kuhu ta ennast positsioneerib - ma ütleksin niimoodi, et olemuslikult on Kõlvart Eesti poliitikas autsaider, mis tähendab, et ta on kindlasti vähem pirtsakas koalitsioonikaaslaste valimisel."

"Nii et mänguväli on nüüd rohkem lahti," tõdes ta.

Ossinovski: ta võib hääled ära võtta äärmusvenelastelt

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et Kõlvarti juhitud Keskerakond võib püüda taastada oma vähenenud mõju venekeelsete valijate seas, kuid ta rõhutas ka oma head koostööd Kõlvartiga.

"Eks kahtlemata need teemad, mis Kõlvarti ja tema valijaskonna jaoks on olulised, tõenäoliselt on natuke rohkem prominentsed. Ta on ise öelnud, et on väärtuseliselt konservatiivsem, aga hetkeseisuga ma arvan, on veel natukene vara prognoosida. Eks nad ise usuvad, et selle otsuse tulemusena on järgmistel kohalikel valimistel näiteks Keskerakond edukam ka selle nii-öelda äärmusvene partei vastu võitlemisel, kui too veel ellu jääb – see härra Petersoni punt Koos," rääkis Ossinovski.

Ta rõhutas ka oma väga head koostööd Kõlvartiga Tallinnas: "Meil koalitsioon toimib väga hästi ja selles mõttes ma usun küll, et tal on need võimed olemas, et ühtset meeskonda hästi juhtida."

"Eks tema esmane eesmärk on kindlasti suuta oma erakonda koos hoida - selle valimiskampaania jooksul ja ka avalikult sai üksteisele üsna palju inetusi öeldud erakonnaliikmete vahel. Ja eks see valik oli ka ju teatud suundade mõttes nende enda hinnangul üsna põhimõtteline. Nii et loomulikult nüüd on küsimus, et kuidas, kuidas ta suudab kogu erakonna tööle panna," ütles Ossinovski.

Küll aga oleneb Keskerakonna sisekliima mõlema leeri käitumisest, lisas Ossinovski: "Sellistel puhkudel on alati küsimus kahest osast, et kas võitja on piisavalt suuremeelne kaotajate suhtes ühelt poolt ja teiselt poolt - kas kaotajad on tegelikkuses ka valmis tunnistama, et nad kaotasid. Ja kui üks nendest paika ei pea, siis erakonnasisesed vastuolud, pinged ja teatud ussitamine võib jätkuda veel üsna pikka aega. Aga kui need kaks asja on paigas, siis tegelikult on erakonda võimalik ka liita ja koos edasi minna."