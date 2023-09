Meedia: Põhja-Korea diktaator alustas reisi Venemaale

Lõuna-Korea uudisteagentuuri Yonhap allikas teatas, et Kim sõidab Venemaale rongiga. Kim käis viimati välismaal 2019. aastal. Siis külastas ta samuti Venemaad ja kohtus seal Vladimir Putiniga.

USA ja teiste riikide ametiisikud ütlesid hiljuti ajalehele The New York Times, et Kim sõidab tõenäoliselt septembris soomusrongiga Vladivostokki, et kohtuda Putiniga.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin saabus juba esmaspäeval Vladivostokki. Kreml teatas, et Putin osaleb Ida majandusfoorumil.