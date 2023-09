Politsei soovib kergliikuri juhtidele alkoholi piirmäära kehtestamist

Kliimaministeerium on uuele kooskõlastusringile saatnud liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Erinevate valitsuste ajal on sellest eelnõust ringelnud mitmeid versioone. Üks neist versioonidest läbis kooskõlastusringi eelmise aasta detsembris. Toonasega võrreldes on praeguses eelnõu versioonis mitmeid muudatusi. Näiteks on praegusest versioonist välja jäänud mõte kehtestada jalgratturitele, kergliikuri juhtidele ja pisimopeedijuhtidele konkreetne alkoholi piirmäär, mida ületades ei või nimetatud sõidukeid juhtida. Jane Saluorg