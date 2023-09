Riigikogu esimees ei pannud päevakorda vastamist EKRE arupärimistele

Riigikogu sügisistungjärgu avaistung algas kell 15, kus kõnega esinesid riigikogu esimees Lauri Hussar ja president Alar Karis.

Istungjärgu avamisele järgnes päevakorra kinnitamine ning peaminister Kaja Kallas pidanuks vastama riigikogu liikmete arupärimistele. EKRE esimees Martin Helme ütles, et nende fraktsioon ootab vastamist 17 arupärimisele, millele vastamise tähtaeg saab täis sel nädalal.

Riigikogu spiiker aga otsustas arupärimisi mitte päevakorda lisada.

Hussar selgitas, et riigikogu juhatus on selle tänase päevakorra puhul lähtunud põhimõttest, et kõigepealt on sinna üle kantud kõik eelnõud kevadistungjärgust, lisaks on võetud järjekorras ette kuus arupärimist, mida riigikogu hakkab täna käsitlema. "Lisaks on meil veel üks ametisse nimetamine, mis on meil neljapäevases päevakorras. Peale selle on veel kevadisest istungjärgust üle tulnud ka kaks valitsuse eelnõu."

Helme märkis, et riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse ütleb, et arupärimisele tuleb vastata riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul arvestades arupärimise adressaadile edastamisest. See on kirjas ka põhiseaduses.

Päevakorra kinnitamiseni jõuti riigikogu saalis kella 16.29 ajal.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik tegi ettepaneku uurimiskomisjoni moodustamiseks, et uurida peaminister Kaja Kallase skandaali asjaolusid.