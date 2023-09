Mossad: Iraan kavatseb tarnida Venemaale lühi- ja pikamaa rakette

Mossadi direktor hoiatas, et Iraan kavatseb tarnida Venemaale peale droonide ka rakette, kuid seni on sellised kokkulepped nurjatud.

Iisraeli välisluureameti Mossadi direktor David Barnea väitis intervjuus väljaandele The Times of Israel, et Iraanil on kavatsus tarnida Venemaale lühi- ja pikamaa rakette lisaks seni saadetud droonidele. Vene väed on Iraani päritolu Shahed droone alates eelmisest aastast kasutanud korduvalt Ukraina relvajõudude ja tsiviiltaristu ründamiseks.

Mossadi direktori väitel on seni Iraani raketitarned Venemaale nurjatud, kuid Barnea ei soovinud seda väidet täpsemalt kommenteerida. "Mul on tunne, et varsti nurjatakse veel kokkuleppeid," väitis Barnea.

David Barnea hoiatas, et üks Iisraeli hirme on Vene sõjatehnika tarned Iraanile, mis ohustaks tema sõnul rahu Lähis-Idas ja isegi võib-olla Iisraeli riigi eksistentsi.

Mossadi direktor Barnea hoiatas ka eelmise aasta lõpus, et Iraan kavatseb tarnida Venemaale moodsamat relvastust.