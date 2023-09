Kaljulaid: sanktsioone Venemaale peab kogu aeg uuendama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kritiseerinud läänt sanktsioonide teemal, öeldes, et uute sanktsioonide loomisel on olnud liiga pikk paus seda enam, et Venemaa on suutnud olemasolevatest kõrvale hiilida.

Kaljulaidi sõnul on ta Zelenski kriitikaga nõus. "Majandus on ju fantastiline masinavärk, tal on omane kohaneda. Ja kuna majandusagendid tegelevad kasumiga, mitte moraaliga tihtipeale, siis ongi nii, et kui midagi ära keelata, siis leitakse teine meetod, kuidas nüüd ikkagi jälle saab – kui üks konkreetne kaubakood on keelatud, siis modifitseerime veidi, saame teise koodi ja asi läheb edasi või liigume läbi teiste riikide. Me seda kõike ju näeme. Nii kurb kui see ka ei ole, aga inimkond on selline," rääkis ta.

"Sellepärast peab sanktsioone kogu aeg täpsustama ja uuendama, siis jälle tekib selline ülemineku ja kohanemisperiood, kus mõnevõrra on majanduslik koostöö häiritud. Mul ei ole mingeid illusioone, et sanktsioonid, mis on näiteks aasta või viis aastat vanad, võiksid olla kuidagigi efektiivsed," lisas Kaljulaid.

Lääneriigid on rääkinud eritribunali loomisest Venemaa liidri Vladimir Putini kohtu ette viimiseks. Kaljulaidi sõnul arvab lääs ise, et ta suudab seda ka teha ja on end Ukraina toetamisel mobiliseerinud, teisalt ootab Ukraina rohkemat.

"Tegelikult on mul juba umbes aasta aega selline tunne, et läänes ollakse üsna rahulolevad sellega, kui palju me oleme saavutanud ja kuidas me üha kiiremini saavutame Ukraina abistamist ja toetamist ja kokkulepped muudkui tulevad. Ja seal taustal on siis see ukrainlaste meeleheide, et nende meelest tehakse kogu aeg liiga vähe. Ja loomulikult on neil kogu aeg soov tõmmata see sõda igas mõttes oma territooriumilt välja või laiemaks. On huvi näidata, et kindlasti olid Rumeenias droonitükid, on huvi näidata, et see on vaba maailma võitlus mittevaba maailmaga. See viimane väide on kindlasti loomulikult ka õige ja seda ei eita mitte keegi," rääkis Kaljulaid.

Kaljulaid viibis hiljuti Ukrainas Jalta Euroopa strateegia kohtumisel, kus tema sõnul tuli tal kuluaarides vastata ka Eesti peaministri Kaja Kallase abikaasa ettevõtlusega seotud skandaali puudutavatele küsimustele. Kaljulaidi sõnul on ukrainlaste mure see, kui palju Eesti sõnal edaspidi kaalu on.