Oryx: Venemaa on sõjas tõendatult kaotanud 1000 BMP-2 lahingumasinat

Oluline 12. septembril kell 16.40:

- Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud 1000 BMP-2 lahingumasinat;

- ISW: Ukraina teeb Bahmuti ümbruses edusamme;

- USA on lähedal otsusele anda Ukrainale kaugmaa kassettlahingumoona;

- Putin väitis, et F-16 tarned Ukrainale ainult pikendavad konflikti;

- Briti luure: Venemaa on õhukaitset Moskva suunal ümber korraldanud;

- Venemaa teatel rünnati Rõlski linna droonidega.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud 1000 BMP-2 lahingumasinat

Sõjandusblogi Oryx andmeil on Vene väed sõjas Ukraina vastu kaotanud tõendatult 1000 BMP-2 lahingumasinat.

#Russia is now visually confirmed to have lost 1000 BMP-2 IFVs since it launched its invasion of #Ukraine on February 24, 2022.



Total IFV losses come in at 2774.



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/f36MdyO8zC