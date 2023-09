Taani saadab Ukrainale 5,8 miljardi krooni väärtuses sõjalist abi

Oluline 12. septembril kell 19.44:

- Taani saadab 5,8 miljardi krooni ehk pea 800 miljoni euro väärtuses sõjalist abi Ukrainale;

- Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud 1000 BMP-2 lahingumasinat;

- ISW: Ukraina teeb Bahmuti ümbruses edusamme;

- USA on lähedal otsusele anda Ukrainale kaugmaa kassettlahingumoona;

- Putin väitis, et F-16 tarned Ukrainale ainult pikendavad konflikti;

- Briti luure: Venemaa on õhukaitset Moskva suunal ümber korraldanud;

- Venemaa teatel rünnati Rõlski linna droonidega.

Ukraina: Boiko tornide hõivamine aitab Vene laevastikku tõrjuda

Ukraina mereväe teatel ei saa Venemaa Musta mere laevastik nüüd tegutseda Boiko tornide lähistel Musta mere põhjaosas. Heidutusena töötavad nii Ukraina maapeale kaudtuli kui ka lühimaa õhukaitsesüsteemi ja raketisüsteemid tornide enese peal, vahendas CNN.

Ukraina peastaap teatas edust Kliššivka lähistel Donetski oblastis

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma õhtuses rindeülevaates Ukraina vägede osalisest edust Kliššivkas Bahmutist lõunas. Samuti teatati edenemisest Robotõne lähistel Zaporižžja oblastis.

Taani saadab 5,8 miljardi krooni väärtuses sõjalist abi Ukrainale

Taani saadab pea 800 miljoni euro ehk 5,8 miljardi taani krooni väärtuses sõjalist abi Ukrainale. Abipaketist 4,3 miljardit krooni saadetakse sel aastal, 1,4 miljardit 2024. aastal ja 52 miljonit krooni 2025. aastal. Abipaketiga saadetakse nii tanke, lahingumasinaid, tankimoona kui ka õhutõrjekahureid, vahendas Reuters.

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen ütles teates, et peale poolteist aastat sõjategevust Ukrainas on Taani enda sõjalised tagavarad pea täielikult ära kasutanud. Seetõttu on taanlased vaatamas üha enam ühiste hangete ja rahvusvahelise koostöö suunas, mis on kohandatud Ukraina vajadustele.

Tegu on Taani kaheteistkümnenda ja seni suurima sõjalise abi paketiga Ukrainale alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta veebruarist.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud 1000 BMP-2 lahingumasinat

Sõjandusblogi Oryx andmeil on Vene väed sõjas Ukraina vastu kaotanud tõendatult 1000 BMP-2 lahingumasinat.

#Russia is now visually confirmed to have lost 1000 BMP-2 IFVs since it launched its invasion of #Ukraine on February 24, 2022.



Total IFV losses come in at 2774.



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/f36MdyO8zC — Oryx (@oryxspioenkop) September 12, 2023

Ukraina lennukitootja Antonov hakkab tegelema droonide tootmisega

Ukraina riigile kuuluv lennukitootja Antonov laieneb droonitootmise ärisse, vahendas Reuters. Antonovi äritegevuse tuumik on kaubalennukid. Droonid on Vene-Ukraina sõjas olulist rolli mänginud ja Antonovi selline otsus oli seni teadmata.

ISW: Ukraina teeb Bahmuti ümbruses edusamme

Ukraina vastupealetung on edu saavutanud Donetski oblastis Bahmuti ümbruses, kirjutas oma viimases ülevaates Ameerika sõjauuringute instituut (ISW). Ukraina väed teevad edusamme ka Zaporižžja oblasti lääneosas.

ISW kirjutab, et Ukraina väed teevad edusamme Bahmuti lõunatiival. Ukraina on peamiselt teinud edusamme Kliššivka asula ümbruses.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles hiljuti, et Ukraina on Bahmuti ümbruses alates vastupealetungi algusest vabastatud juba 49 ruutkilomeetrit. Tema sõnul teevad Ukraina väed edusamme ka Tauria suunal.

Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ütles, et Vene väed muudavad taktikat ja kasutavad üha rohkem droone, vahendas ISW.

USA on lähedal otsusele anda Ukrainale kaugmaa kassettlahingumoona

Joe Bideni administratsioon on lähedal otsusele varustada Ukrainat kaugmaa kassettlahingumoonaga, teatas uudisteagentuur Reuters.

Jutt käib kas ATACMS-i või GMLRS-i rakettidest. Reuters edastas informatsiooni neljale USA ametnikule viidates.

Kolm Reutersi anonüümseks jääda soovinud vestluskaaslast väitsid, et USA hakkas seda kaaluma pärast seda kui Ukraina sõjaväe tõhusust varem antud kobarpommide kasutamisel. Võimalik, et Ukraina saab mõlemad süsteemid. Lisaks varustatakse süsteemid kassettlahingumoonaga.

Kaks allikat märkisid, et Valge Maja soovib tugevdada Ukraina armeed kõige tähtsamal hetkel, kui rindel on edusamme.

Samas märgib väljaanne, et otsust pole veel tehtud ja see võidakse ka tegemata jätta.

Bideni administratsioon ei ole mitu kuud suutnud Ukrainale ATACMS-i rakettide tarnimist heaks kiita.

Saksa kaugmaarakettide Taurus Ukrainale tarnimise küsimuses on edasiliikumist, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba pärast esmaspäeval Kiievis peetud kõnelusi oma Saksa kolleegi Annalena Baerbockiga.

Üllatusvisiidil käsitleti ka kahe riigi suhteid, uusi viljaekspordi teid ja muu relvastuse tarnimist.

"Me arutasime põhjalikult Saksa kaugmaarakettide Taurus Ukrainale tarnimist. Täna me mõistame paremini Saksa valitsuses lõpliku otsuse langetamise protsessi iseärasusi," ütles Kuleba.

"Ukraina on omalt poolt valmis tegema kõik vajaliku, et seda kiirendada," toonitas Kuleba.

Baerbock lubas Ukrainale Saksamaa vankumatut toetust ja kiitis Kiievi edusamme Euroopa Liidu liikmesuse teel.

Siiski väljendas Kuleba ühispressikonverentsil ka rahulolematust relvatarnete aegluse üle.

"Ma ei mõista, miks me raiskame aega," ütles Kuleba.

Välisministri sõnul olnuks võimalik palju rohkem saavutada, säästa rohkem Ukraina sõdurite ja tsiviilelanike elusid, kui Taurused olnuks juba Kiievi käsutuses.

Briti luure: Venemaa on õhukaitset Moskva suunal ümber korraldanud

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Venemaa oma õhukaitsesüsteeme Moskva kaitseks ümber korraldanud. Ümberkorraldused on mõeldud kaitsmaks Venemaa pealinna Ukraina tihedate droonirünnakute vastu.

Alates 2023. aasta septembrist on on Vene väed paigutanud mitmeid Sa-22 õhutõrjesüsteeme pealinna ümber kõrgemate struktuuride otsa.

Peale Ukraina kaugrünnakuid Vene Engelsi ja Rjazani õhuväebaaside vastu 2022. aasta detsembris paigutasid Vene väed Sa-22 õhutõrjesüsteeme ja Moskva büroohoonete katustele. Seegi samm oli brittide hinnangul mõeldud avastama ja hävitama ründedroone. Samas see võib olla lihtsalt avalikkuse rahustamise meede.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Mv8cRZoCV8



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Bx8Qaiz3tN — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 12, 2023

Venemaa teatel rünnati Rõlski linna droonidega

Kurski oblastis asuvat Rõlski linna ründasid ööl vastu teisipäeva mehitamata õhusõidukid ja kohalikud elanikud kuulsid plahvatusi. Vastavad videod ilmusid Venemaa Telegrami kanalites.

Droonirünnakut kinnitas kohe ka Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit. Kuberneri andmetel toimus plahvatus muu hulgas Lenini tänaval.

"Õnneks keegi kannatada ei saanud. Kahel Lenini tänava majal said kannatada fassaadid ja purunes mitu akent. Sündmuskohal töötavad korrakaitseorganite esindajad," kirjutas Starovoit sotsiaalmeedias.

Putin väitis, et F-16 tarned Ukrainale ainult pikendavad konflikti

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin pisendas teisipäeval Ukraina ametnike hiljutisi sõnavõtte lääneriikidelt Kiievile antavate hävitajate F-16 peatsete tarnete teemal.

"Tarnitakse F-16-d. Kas see muudab midagi? Ma ei arva nii. See pikendab vaid konflikti," väitis Putin Kaug-Idas Ida majandusfoorumil.

Moskva teatas samuti, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un jõudis Venemaale.

Vene väed pommitasid kümmet asulat Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid 11. septembril Sumõ oblastis kümmet kogukonda. Üks inimene sai vigastada, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon Telegramis, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina sõjaväelased Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 269 760 (võrdlus eelmise päevaga + 550);

- tankid 4568 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8778 (+11);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5872 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 764 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 515 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 4645 (+17);

- tiibraketid 1455 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8413 (+43);

- laevad / paadid 19 (+0);

- eritehnika 881 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.