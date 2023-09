Liibüas võis tormi tõttu hukkuda tuhandeid inimesi

Türgi saadab päästetöötajaid ja humanitaarabi Liibüasse, mis kannatab tormi Danieli põhjustatud üleujutuste all, teatas esmaspäeval president Recep Tayyip Erdogan. Tormi tõttu võis hukkuda tuhandeid inimesi.

Erdogani sõnul saadab Türgi muu hulgas päästeautosid, vihmavarustust, telke, toiduaineid ja hügieenitarbeid.

Liibüa päästeametnikud teavitasid esmaspäeval, et torm Danieli põhjustatud üleujutustes on hukkunud vähemalt 150 inimest.

Väljaande Guardian andmetel võib olla üleujutustes kardetavasti uppunud aga kuni 2000 inimest. Seevastu Punase Poolkuu hinnangul on hukkunuid umbes 250.

Liibüas tegutsev sõjapealik Ossama Hamad ütles, et tormi tõttu sai surma kaks tuhat inimest. Veel viis tuhat inimest on kadunud. Punase Risti ja Punase Poolkuu Liibüa delegatsiooni juht Tamer Ramadan ütles, et riiki tabas laiaulatuslik katastroof, vahendas Deutsche Welle.