Nafta hind püsib 90 dollari juures

USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 88 dollarit barreli kohta. OPEC ja Venemaa teatasid hiljuti, et pikendavad kärpeid kuni aasta lõpuni. Reuters hindas, et USA naftavarud vähenevad viiendat nädalat järjest umbes kahe miljoni barreli võrra.

Liibüat tabas hiljuti võimas torm, see võib tarnehäireid süvendada veelgi. Liibüa võimud on sulgenud neli sadamat, mille kaudu riik veab välja naftat.

Investorid ootavad veel USA inflatsiooniandmeid, mis avaldatakse kolmapäeval. Föderaalreserv võib loobuda intressimäärade tõstmisest, kui inflatsioon jätkab taandumist.

"Inflatsiooniandmed mõjutavad tõenäoliselt kõike, alates aktsiatest kuni tooraineteni," ütles uuringufirma Zaye Capital Markets analüütik Naeem Aslam.