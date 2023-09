Leedu ei luba Vene numbrimärgiga autosid riiki, erandiks Kaliningradi minek

Leedu otsustas peale Euroopa Komisjoni täpsustusi mitte lubada riiki Vene numbrimärkidega autosid. Samas on erandiks Kaliningradi oblasti eksklaaviga seotud transiit.

Euroopa Komisjon täpsustas eelmisel reedel Venemaa vastu suunatud sanktsioone. Täpsustuste kohaselt ei tohi Vene numbrimärkidega autod siseneda Euroopa Liitu.

Leedu asevälisminister Jovita Neliupšiene selgitas Leedu LRT-le, et Vene kodanikud saavad tulla Leetu vaid jala või bussiga. Samas on erandiks transiitreisid Vene Kalingradi oblasti eksklaavi, mida võib ka edaspidi Vene numbrimärgiga erasõidukitega teha.

Jovita Neliupšiene rõhutas, et nii Vene kui ka Euroopa Liidu kodanikud peavad Vene numbrimärkidega auto puhul tõestama dokumentidega, et nad on teel Kaliningradi – vastasel juhul nende sõiduk konfiskeeritakse.

Leedu tolli sõnul on nad seni keelanud vaid müügiks mõeldud Vene autode impordi. Vene importkaupadest on keelu all peale autode ka kaamerad, sülearvutid ja sajad muud tavaesemed, kinnitas hiljuti Euroopa Komisjoni esindaja Daniel Ferrie.

LRT tõi esile, et sisenemiskeeld samas ei kehti Valgevene numbrimärkidega autodele. Vene piirivalveteenistuse andmeil on viimase pooleteist aastaga Leetu tulnud ligikaudu 58 000 Vene numbrimärgiga autot. Riigist lahkus samas 51 000 Vene numbrimärgiga autot. Enamus nendest sõidukitest on seotud transiidiga Kaliningradi.