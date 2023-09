Saaremaal katsetatakse liinikoridori puhastamist helikopteri abil

Kopteriga pinge all olevate liinide sihtidel okste lõikamist on meie lähiriikides tehtud juba pikalt, ka Eestis on ühel korral katsetatud ja nüüd proovitakse Saaremaal kokku paarikümne kilomeetri jagu pika saega liinikoridore õhust puhastada.

"See on põhjamaades välja töötatud tehnoloogia ja Soomes ja Rootsis tehakse sama tehnikaga põhilisi saagimistöid," ütles Aerocopter OÜ juhatuse liige Eero Rikkinen.

Piloot Juha Koivusaari, kes latvade kohal kopteriga kõigub nagu tivolis, ütles, et on sellist spetsiifilist tööd teinud 15 aastat ja kunagi tehtud liinile on ta tagasi sattunud mitte varem kui kümne aasta pärast.

"Ega need (mahasaetud) oksad enam kasva, kui puud juba lõigatud on. Aga kui puu viskab pikkust, hakkab ülaossa ka uusi oksi juurde tulema," rääkis Koivusaari.

"Me pilootprojektina teeme paarkümmend kilomeetrit, et lihtsalt läbi proovida see asi. Ja selle põhjal teeme alles järgmised otsused, kus ja kas seda kasutama hakata," ütles Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas.

Lisaks liinialuse võsa puhastamisele ja kopteri pilootprojektile hakkab Elektrilevi üle Eesti esmakordselt kohati liinikoridore laiendama maksimaalse lubatud laiuseni ehk 20 meetrile. Ja seda tehakse kokku umbes 1500 kilomeetri jagu, Saaremaal suurusjärgus paarsada kilomeetrit.

"Need uued asjad, mida me tänavu oleme teinud, ongi seesama kopteri pilootprojekt, mida me teeme Saaremaal. Ja laiendustöödega oleme alustanud Saaremaalt. Need lähevad üle Eesti igal pool käima. Ja sellist laiendamist me ei ole varem teinud," lausus Armas.