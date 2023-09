Alutaguse vald soovib Alajõele ehitada suure Peipsiäärse puhkepiirkonna

Alutaguse vald on võtnud eesmärgiks, et Peipsi järve põhjakalda liivarannale suve nautima tulnud inimesed ei piirduks populaarse Kauksiga. Suured eeltööd on ära tehtud Kauksist tosina kilomeetri kaugusel asuvas Alajõe külas.

"Siin piirkonnas käib Alajõe sillast Peipsi poole 17 hektaril detailplaneering ja me soovime välja ehitada oluliselt suurema puhkepiirkonna kui Kauksis.

Viimased maatükid said Alajõe jõe ääres vallale ostetud ja oleme seal vanad hooned maha võtnud. Sinna tuleb uus kogukonnahoone koos vallale vajalike ruumide ja paadikuuriga ning ka kai. Kuna Ida-Virumaal on praegu moodne ehitada promenaade, siis me teeme ka oma promenaadi, see tuleb 600 meetrit mööda jõe kallast järveni", ütles Alutaguse vallavolikogu esimees Marek Kullamägi.

Alajõele on juba kerkinud Alutaguse valla kolmas munitsipaaltankla ja suvel sai valmis esimene kolmandik 1,7 kilomeetri pikkuseks kavandatud kergliiklusteest. Kohalikud elanikud on arengutega rahul.

"Kergliiklusteed oleme oodanud juba väga pikalt ja selle ehitamine oli meile suur rõõmusündmus. Sest kui lapsed käisid mööda sõiduteed - aga muud võimalust ju polnud -, siis me kõik muretsesime nende pärast. Aga nüüd on kõik hästi. Neid teid võiks rohkemgi olla," ütles Alajõel elav Elina Jagonen.

Teede ohutumaks ehitamine on üks valla prioriteetidest. "See on jah turvalisuse küsimus, sest kergliiklusteid me ehitame puhkepiirkondades selle pärast, et inimesed käisid siiamaani mööda sõiduteed ja see pole normaalne," ütles Kullamägi.

Alutaguse vallas on Peipsi randa üle 30 kilomeetri.