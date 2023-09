Ilm läheb sajuseks

Kolmapäeva öösel Lääne-Eestis pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ning sadu võib olla tugev. Samas Ida-Eestis on öö vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Põhja- ja Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma ja on äikest. Tuul puhub lõunast 3 kuni 8 meetrit sekundis, kuid äikesega võivad kaasneda ka tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb 16 ja 18 kraadi vahele.

Päev tuleb pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab tugevat hoovihma ning kohati on äikest. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, kuid äikesega võivad ka tugevamad tuuleiilid kaasneda. Sooja on oodata 18 kuni 23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi.

Neljapäeval pilvisus Eesti kohal hõreneb, kuid ennelõunal tuleb Ida-Eestis veel mitmel pool vihma. Kui reedel ja laupäeval me sademetest pääseme, siis pühapäeval kostitab vahelduv pilvisus kohatiste hoovihmadega. Õhutemperatuur aga langeb järgnevail päevil taas alla 20 kraadi.