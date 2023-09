Otse kell 11: Luminori värske majandusprognoos

Kui kevadises majandusprognoosis oli Luminori vaade majanduse taastumisele optimistlikum, siis praeguseks on paraku selge, et majanduse taastumine lükkub edasi järgmisesse aastasse, mil see jõuab nulli.

Värske majandusprognoosi kohaselt tõusevad hinnad vähe, kuid palgakasv saab olema sellest kiirem. Osas sektorites on oodata aga tööpuuduse kasvu.