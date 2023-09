Arvo Hallik ei ole enam Stark Logisticsi osanik

Äriregistrist ilmneb, et peaministri abikaasale Arvo Hallikule kuuluv Novaria Consult ei ole enam Stark Logisticsi aktsionär, kuid Hallik kuulub jätkuvalt ettevõtte nõukokku.

Novaria Consultile kuulus 24,8 protsenti Stark Logisticsi aktsiatest ja veel teisipäeval näitas äriregister seda ettevõtte osanikuna, kuid 13. septembri hommikul enam mitte.

Stark Logisticsi nõukogu liikmed on äriregistri andmetel jätkuvalt Arvo Hallik, Peep Tomingas ja nõukogu esimees Martti Lemendik, kes on ühtlasi ettevõtte suurosanik.

Pärast skandaali puhkemist seoses sellega, et peaminister Kaja Kallas on avalikkuses igasuguse äritegevuse Venemaaga jõuliselt hukka mõistnud, samas kui tema abikaasal oli osalus Stark Logisticsis, mis jätkas kaubavedusid Venemaale ka sõja ajal, lubas Hallik 25. augustil, et müüb Stark Logisticsi aktsiad ära, taandub ettevõtte nõukogust ja lõpetab ka finantsjuhina töölepingu.

Hallikul on jätkuvalt 30-protsendiline osalus laoteenuseid pakkuvas Stark Warehousingus, kus sama suur osalus on ka Lemendikul. Selle ettevõtte osaluse müüki Hallik ei kavatse.