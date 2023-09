Läti peaministripartei Uus Ühtsus kaotab toetust

Läti parlamendi suurim erakond Uus Ühtsus on kuu jooksul kaotanud toetusest 2,3 protsenti langedes 10,3 protsendile. Siiski on erakond Läti kõige populaarseim. Veerandil valijatest puudub erakondlik eelistus.

Augustis oli Läti paremtsentristliku peaministripartei Uus Ühtsus (Jaunā Vienotība – JV) toetus SKDS-i küsitlusuuringu kohaselt 10,3 protsenti. Erakond on praegu Läti parlamendi suurim. Veel juulis oli erakonna toetus 12,6 protsenti.

Uue Ühtsuse toetuse langus võib olla seotud hiljutise peaministri Krišjanis Karinši ametist tagasi astumisega. Karinši asemel esitas erakond peaministriks Evika Silina.

Paremuselt teisel kohal on kaheksa protsendiga Läti põllumeeste ja roheliste liit (Zalo un Zemnieku savienība – ZZS), keda toetasid nii juulis kui ka augustis kaheksa protsenti valijatest, vahendas LSM.

Läti erakondade toetusreitingud augustis SKDS-i küsitlusuuringu kohaselt Autor/allikas: LSM

Parempopulistlik erakond Läti esikohale (Latvija pirmajā vietā – LPV) pälvis 7,5 protsendi valijate toetuse. Veel juulis toetas neid 7,4 protsenti valijatest. Läti sotsiaaldemokraatlik erakond Progressiivid (Progresīvie - P) pälvis samas 7,3 protsendi valijate toetuse, langedes juulikuiselt 7,9 protsendilt.

Opositsioonilise euroskeptilise erakonna Stabiilsuse eest! (Stabilitātei! – S!) toetus on samas tõusnud 5,9 protsendile juulikuiselt 5,1 protsendilt. Läti paremtsentristlikku Ühendnimekirja (Apvienotais saraksts – AS) toetas 5,5 protsenti valijatest tõustes juulikuiselt 4,6 protsendi tasemelt. Läti Rahvuslikku Liitu toetas samas 5,1 protsenti valijates, mis on langus võrrelduna juulikuise 5,3 protsendiga.

Küsitlusuuringu valimis oli 1787 inimest. Vastanutest tervelt 25,4 protsenti ei osanud oma parteilist eelistust öelda ning 13,7 protsendi sõnul ei kavatse nad valimistel hääletada. Küsitlusuuringus küsiti, et kelle poolt oleksid inimesed nõus hääletama kui parlamendivalimised toimuksid homme.

Lätis on valimiskünnis viis protsenti. Selle alla jäi vasakpoolne erakond Koosmeel (Saskana – S) 3,9 protsendi toetusega.