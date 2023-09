Ilm läheb jahedamaks

Neljapäeva öösel liigub vihmasadu Lääne-Eestist ida poole, sadu on tugev ja on ka äikeseoht. Mandril puhub mõõdukas ida- ja kagutuul, saartel loode- ja põhjatuul 8 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis, pärast keskööd tugevneb tuul ka mandri lääneosas. Õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Hommikul on saartel ja mandri läänerannikul suurem sadu läbi. Mandri sisealadel sajab vihma, Ida-Eestis on tugevaid sajuhooge. Põhja- ja loodetuule puhanguid on 15, rannikul kuni 21 meetrit sekundis, Eesti idaosas on veel rahulik. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Ennelõunal on Lääne-Eestis pilvi hõredamalt ja ilm sajuta. Idatiivas on pilvisem ja sajab veel vihma. Pärastlõuna on juba üle maa selgema taevaga ja sajuta. Tuul võtab kõikjal suuna põhjast ja loodest ja ulatub 6 kuni 12, puhanguti 17, rannikul kuni 20 meetrini sekundis, pärastlõunal tasapisi nõrgeneb. Õhusooja 14 kuni 17 kraadi.

Reede ja laupäeva hoiab tugevnev kõrgrõhkkond sajuta. Ööd on jahedad, päevasoe kerkib üle 15 kraadi.

Pühapäev on mõõdukalt soe, aga tugeva tuulega. Pärastlõunal jõuavad vihmapilved. Esmaspäevaks jõuab jahedus.