Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul on nii Tauruse kui ATACMSi rakettide tarnetega progressi. Ukraina jaoks on samas kõige prioriteetsemaks õhutõrjesüsteemid. Neljapäeva varahommikul suleti ebaseaduslikult rajatud Kertši väina sild liiklusele.

Oluline 14. septembril kell 6.41:

- Krimmis Jevpatorijas toimus võimas plahvatus, piirkonnas paiknevad mitmed Vene relvajõudude üksused;

- Venemaa: Brjanski oblasti kohal tulistati alla neli drooni;

- Kuleba: ATACMSi ja Tauruse rakettidega on progressi.

Kell 5.40 toimus Krimmis Jevpatorijas võimas plahvatus

Okupeeritud Krimmi poolsaare lääneosas Jevpatorijas on teated plahvatustest. Tõenäoliselt on tegu droonirünnakuga, vahendas BBC venekeelne teenistus tuginedes kohalikele allikatele. Hiljem levisid sotsiaalmeedias videod plahvatustest.

Ukraina Telegrami kanal Krimski Veter (Krimmi tuul) jagas videot, milles on näha võimast plahvatust okupeeritud Krimmi poolsaarel Jevpatorija lähistel. Jevpatorija asub Krimmi poolsaare lääneosas. Plahvatus toimus kohaliku aja järgi kell 5.40.

Krimmi Telegrami kanal ChP Sevastopol teatas neljast suurest plahvatusest. BBC tõi esile, et pole selge kas tegu on varem teatamata plahvatustega või on tegu uue rünnakuga. Jevpatorijas paiknevad mitmed Vene relvajõudude üksused. See ei asu kaugel ka Sakõ õhubaasist, mida Ukraina relvajõud on samuti rünnanud.

Venemaa: Brjanski oblasti kohal tulistati alla neli drooni

Vene kaitseministeeriumi teatel tulistas Vene õhutõrje Brjanski oblasti kohal alla neli drooni.

Varahommikul suleti taas liiklus Kertši väina sillal

Neljapäeva varahommikul suleti taaskord ajutiselt liiklus ebaseaduslikult rajatud Krimmi sillal, vahendas Ria Novosti. Sarnaselt suleti sild ja kolmapäeva öösel kui Ukraina ründas Sevastopolis laevaremonditehast Storm Shadow tiibrakettidega.

Venemaa ehitatud Kertši väina sild ühendab Vene Föderatsiooni Krimmi poolsaarega üle Kertši väina.

Kuleba: ATACMSi ja Tauruse rakettidega on progressi

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Ukraina televisioonis, et USA päritolu ATACAMS-i ja Saksa päritolu Tauruse rakettide tarnetega on progressi, vahendas Radio Svoboda. Kuleba samas möönis, et lõplikke tarneotsuseid pole ei Washingtonis ega Berliinis veel tehtud. ABC News teatas hiljuti, et USA tõenäoliselt saadab Ukrainale ATACMSi rakette.

USA päritolu ATACMSi rakette saab kasutada juba varem Ukrainale antud HIMARSi mitmikraketiheitjatega. Taurus on Saksa tiibrakett, mis on sarnane brittide Storm Shadow raketi ja Prantsuse SCALP raketiga. Mõlemaid raketitüüpe on Ukraina juba neilt kahelt vastavalt riigilt saanud.

Kuleba sõnul on samas Ukraina jaoks eriti oluline täiendavate õhutõrjesüsteemide saamine.