Trumpi kriitik Romney ei kandideeri senatisse tagasi

USA Utah osariigi senaator ja endine vabariiklaste presidendikandidaat Mitt Romney teatas intervjuus The Washington Postile, et ei kandideeri järgmisel aastal senatisse tagasi.

Romney oli seni üks mõjukamaid endise presidendi Donald Trumpi vabariiklastest kriitikuid. Mitt Romney kaotas 2012. aastal presidendivalimised demokraadist Barack Obamale ja kandideeris seejärel 2018. aastal Kongressi. Enne seda oli Romney 2003. aastast 2007. aastani Massachusettsi kuberner, meenutas The Guardian.

76-aastane Mitt Romney ütles, et maailma peaks kujundama hakkama uus põlvkond. USA tipp-poliitikute kõrge vanus on viimasel ajal suurema avaliku huvi alla langenud. Romney sõnul on üks ta poliitikast taandumise põhjus Esindajatekoja vabariiklased, kes radikaliseerudes on muutnud seadusandluse vastuvõtmise keeruliseks.

Romney tunnistas eraldiseisvalt oma elulooraamatu kirjutajale, et tema hinnangul ei usu suur osas vabariiklaste erakonnast tegelikult USA põhiseadusesse. Väljavõte tema eluloost ilmus ajakirjas The Atlantic. Romney tunnistas samas, et ta on teinud Kongressis koostööd vabariiklastega, kes on tõsimeelselt hullud. Samas vältis ta koostöö tegemist inimestega, kes on võtnud väliselt omaks mingeid poliitilisi positsioone häälte saamiseks.

Mitt Romney oli vastu ka Donald Trumpi vabariiklaste presidendikandidaadiks nomineerimisele 2016. aastal. Romney hääletas ka kahel korral koos demokraatidega Trumpi tagandamise poolt. Romney on tõenäoliselt kõige edukam mormooni usulahust USA poliitik. Romney sõnas poliitilist olukorda kirjeldades The Washington Postile, et olulistes küsimustes ei suuda Biden juhtida ning Trump ei taha.

Donald Trumpist saab tõenäoliselt vabariiklaste presidendikandidaat ka 2024. aastal, kuna ta juhib ülekaalukalt oma poliitiliste vastaste ees vabariiklaste parteis. 2020. aasta valimised kaotas Trump Joe Bidenile. Trumpi vastu on esitatud arvukalt süüdistusi, kuna ta üritas ümber pöörata 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi.