Johnson hoiatas Trumpi Ukraina toetamise lõpetamise eest

Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson esitas palve USA endisele presidendile Donald Trumpile, et USA ei lõpetaks Ukraina toetamist, kui Trumpist peaks 2024. aastal saama taas president. Johnson märkis, et Venemaa võit ohustaks läänemaailma.

Johnson teeb praegu kõvasti lobitööd, et kindlustada vabariiklaste toetust Ukrainale. Hiljuti kirjutas Johnson väljaandes Spectator, et Venemaa võit ohustaks ka Trumpi administratsiooni.

"Putini võit oleks lääne ja Ameerika juhtkonna jaoks katastroof ning ma ei usu, et see on tulemus, mida USA president saaks lubada, eriti selline, kes tahab Ameerikat taas suureks teha," kirjutas Johnson.

Johnson viitas Trumpi loosungile Make America Great Again (eesti keeles: Tehkem Ameerika taas suure(pärase)ks).

Johnson ütles, et kui Ukrainal õnnestub sõda võita, siis tekib vastupidine olukord. Tema sõnul saadetakse siis maailmale sõnum, et lääs hoolib demokraatiast ja on valmis kaitsma oma põhimõtteid, vahendas Politico.

Donald Trumpist saab tõenäoliselt vabariiklaste presidendikandidaat ka 2024. aastal, kuna ta juhib ülekaalukalt oma poliitiliste vastaste ees vabariiklaste parteis. Trumpi vastu on esitatud arvukalt süüdistusi, kuna ta üritas ümber pöörata 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi.