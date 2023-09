Lõhmus: riik peaks ainult ergutama inimesi töötama, säästma ja investeerima

Lõhmus rääkis majandusarutelul "Kuidas peatada maksutõus", et avalik sektor on harjunud laenama ja kasvama kiiremini, kui majandus toetada suudab.

Ta tõi näite, et kui keskmise palga kasv on olnud väga suur, see on kahekordistunud, siis valitsuse tulude kasv on sama aja jooksul olnud veel 18 protsenti kiirem.

"Piltlikult, selle asemel, et raha inimesteni jõuaks, võtab valitsus veel rohkem ära," lausus ta ja lisas, et Euroopa riikide võrdluses pole see kõige hullem, aga Euroopa Liit on viimased 30 aastat luuser olnud.

Samuti tõi Lõhmus välja, et regulatsioonid tapavad majandust ja tekitavad mõttetuid töötunde, millest kokkuvõttes kellelegi kasu ei ole.

"Mina ise olen selles mõttes hästi lihtne ja vanamoodne supply side economics'i (pakkumisele orienteeritud majandus - toim) pooldaja, arvan ausalt öeldes, et riigi roll on stimuleerida, et inimesed saaksid esiteks töötada, teiseks säästa ja kolmandaks investeerida, ja lihtsalt siis, et oleks turvalisus ja kaitse. Ja jõustada kokkuleppeid. Kõik. Arvan, et infrastruktuuri ei pea nii palju ehitama, sellega võidakse üle käte minna, näiteks kas ikka on 100 miljoni euro eest vaja rahvusraamatukogu ehitada," sõnas Lõhmus.

Kärbete kohta ütles ettevõtja, et ta teab, kuidas seda teha näiteks LHV-s: kui on selged eesmärgid ja need välja öelda, on igaühel 101 põhjust, miks seda teha ei saa, aga päeva lõpuks tuleb need ära teha.

Lõhmuse sõnul on Eesti eripära asjade kontsentreerimine. Kui valitsus ja president augustis presidendi kantselei kulutuste üle vaidlesid, jaguneti kahte leeri ja kõlas küsimus, kas me ei saagi rahapuuduse tõttu iseseisvuspäeva tähistada. Lõhmus tõi näite, et Šveitsis tähistab iga linn ja omavalitsus iseseisvuspäeva omamoodi, igaüks kulutab, nagu ise tahab.

"Iga väiksemgi küla on lõkkeid ja lippe täis, puhutakse torupille," sõnas Lõhmus. "Ei ole nii, et väike seltskond koguneb ühte kohta ja suurelt kantakse seda üle."

Ta lisas, et Eestis torkab silma tohutu tsentraliseeritus ja monumentide ning suurte asjade ehitamine.