Tööpuuduse suurendamist nõudnud Austraalia miljonär palus vabandust

Austraalia miljonär Tim Gurner ütles, et inimeste tahe tööd teha on vähenenud ja seetõttu peab järsult tõusma tööpuudus. Tema kommentaar pälvis ulatusliku rahvusvahelise hukkamõistu ja Gurner palus neljapäeval vabandust.

Gurner kurtis hiljuti, et ehitussektoris väheneb tootlikkus ja leidis, et töötajate motiveerimiseks ning tööliste ja tööandjate vahelise jõudude tasakaalu muutmiseks tuleb tõsta tööpuudust.

"Peame inimestele meelde tuletama, et nad töötavad tööandja heaks, mitte vastupidi," ütles Gurner.

Miljonär leidis, et pärast pandeemiat on inimesed muutunud laisaks ja see mõjutab tootlikkust.

Gurner tegi ettepaneku, et Austraalia praegune 3,7 protsendiline töötuse määr peaks tõusma 40-50 protsendi võrra. See tähendaks, et enam kui 200 000 inimest kaotaks töö. Praegu on Austraalias üle 500 000 töötu.

Gurneri kommentaar hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima. Gurner ütles neljapäeval, et kahetseb siiralt oma sõnavõttu. Mõned ettevõtjad aga avaldasid Gurnerile ka toetust, vahendas The Times.

Austraalia kaevandusfirmasid esindava tööstusliidu juht Andrew Michelmore ütles, et mõne sektori kontoritöötajad naudivad elustiili, mis pole jätkusuutlik. Tema sõnul kasutavad mõned inimesed ära kodus töötamise võimalust. Nad teevad siis vähem tööd, aga palka tahavad ikka sama palju saada kui varem.

Gurner on kinnisvaraärimees ja Gurner Grupi asutaja. Tema varanduse väärtuseks on umbes 560 miljonit eurot.