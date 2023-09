Reede on päikeseline, kuid jahe

Reedel on ilm kuiv, aga jahe.

Reede öösel on vähene ja vahelduv pilvisus. Sadu ei tule, kuid paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on mandril 4 kuni 7, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega. Paiguti on udu. Tuul puhub põhjast- ja loodest 1 kuni 6, rannikul 4 kuni 9 meetrit sekundis ja termomeetrinäit ulatub 8 kraadi sisemaal 12 kraadini saartel.

Päev on ilus ja päikeseline ning sajuta. Lõunaajal on tuul põhjakaarest, pärastlõunal pöördub aga järk-järgult läänekaarde ning puhub 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhtul on aga sisemaal nõrk ning muutliku suunaga. Õhusoe kerkib maksimaalselt 18 kraadini.

Laupäev on reedega sarnane – sadu ei tule ning õhk on maksimaalselt 19 kraadi. Pühapäeval jääb õhutemperatuur samaks, kuid päeva jooksul liigub alates saartelt üle maa vihmasadu.

Uus nädal algab taas kuivemate ilmadega, kuid õhutemperatuur on langustrendis ning teisipäeval võib öine temperatuur maapinnal ka juba paar kraadi alla nulli langeda.