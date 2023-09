USA autotööstuse ametiühingud alustasid suure streigiga

Ameerika Ühendriikide autotööstuse töötajad ähvardavad viimase 25 aasta suurima streigiga, sest ametiühingujuhtide kinnitusel ei paku Ford, General Motors ega Stellantis vastuvõetavate tingimustega kollektiivlepingut.

Kui reedestel kõnelustel ametiühinguid rahuldava kollektiivlepinguni ei jõuta, kavatsevad United Auto Workers ametiühingu töölised keskööl streiki alustada. Streik ähvardab kaasa tuua autode hinnatõusu kogu maailmas, USA majanduskasvu vähenemise 0,3 protsendi võrra ja 5,6 miljardi dollarilise kahju USA autotootjatele.

Kuna autotöötajate ametiühing alustas streiki korraga kolme Detroiti autotööstuse tehases, siis mõjutab see nende autotootjate tehaseid ka Missouris, Ohios and Michiganis. Kokku osalevad streigis 12 700 töölist.

Ametiühing algatas streigi, kuna ametiühing ja General Motos ning Jeepi tootja ei suutnud jõuda palgakokkuleppele, mis mõjutaks kokku 146 000 USA tehasetöölist. Kuigi kõnelused kestsid südaööni, siis ei jõutud tähtajaks kokkuleppeni, selgitas The Wall Street Journal.

Esmasele streigile võivad järgneda ka teised streigid, mille puhul ei pruugita anda eelhoiatust. United Auto Workersi presidendi Shawn Faini sõnul on see lähenemine sihipärane taktika, et tekitada segadust ja anda ametiühingule läbirääkimistel parem positsioon. Fain ütles enda juhitava ametiühingu liidritele, et raha on olemas ning nende võitlus on õiglane.

Fordi esindaja väitel on ametiühingu nõudmised ebarealistlikud. GM ja Stellantis ei andnud The Wall Street Journalile kommentaare. Ametiühing tahab töötajatele 30 protsendi suurust palgatõusu, kuid autotootjad on pakkunud kas 17,5 protsenti kuni 20 protsenti.